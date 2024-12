Grêmio Reinaldo anuncia sua saída do Grêmio pelas redes sociais

Por Redação O Sul | 29 de dezembro de 2024

Reinaldo disputou 46 jogos na temporada de 2024, sendo titular em 45 deles. (Foto: Divulgação/Libertadores)

O lateral-esquerdo Reinaldo não continuará no Grêmio em 2025. O contrato do jogador de 35 anos com o clube sulista se encerra nesta terça-feira (31) e não será renovado. Por meio de sua conta no Instagram, o jogador anunciou a saída e se despediu do Tricolor Gaúcho. Ele está livre no mercado.

Na postagem, Reinaldo destacou a felicidade em ter defendido o Grêmio nas últimas temporadas e ponderou que sai pela porta da frente.

“Felicidade e orgulho por ter defendido por dois anos uma das camisas mais pesadas do continente. No Grêmio, vivi e aprendi a cultura e a paixão do povo gaúcho pelo Imortal e hoje deixo o clube pela porta da frente, com a sensação de ter feito meu melhor a cada treino e a cada jogo vestindo essa camisa. Obrigado, Tricolor!”, destacou Reinaldo.

A saída do camisa 6 é parte da reformulação que o clube gaúcho vem realizando em seu elenco para a próxima temporada. Com a saída de Renato Portaluppi, a equipe será comandada pelo argentino Gustavo Quinteros.

Reinaldo foi contratado pelo Grêmio no início de 2023, vindo do São Paulo. Neste período, ele participou de 95 partidas, onde marcou nove gols e contribuiu com dez assistências. Durante sua passagem, o jogador conquistou três títulos: dois Campeonatos Gaúchos, em 2023 e 2024, além da Recopa Gaúcha em 2023.

Na temporada de 2024, o Grêmio terminou a competição do Campeonato Brasileiro na 14ª colocação, com 45 pontos. Nas copas, a equipe foi eliminada nas oitavas de final, enfrentando adversários como o Fluminense na Libertadores e o Corinthians na Copa do Brasil.

2024-12-29