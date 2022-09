Rio Grande do Sul Comércio gaúcho segue otimista com o desempenho das vendas em 2022, aponta entidade

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Retomada dos níveis de ocupação e desaceleração da inflação são fatores que devem contribuir para concretizar este cenário Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mesmo com uma pequena queda nas vendas registrada em julho deste ano, na comparação com junho, a FCDL-RS (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul) mantém sua perspectiva de que o comércio gaúcho termine 2022 com um resultado positivo em relação a 2021.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, ressalta que os meses de agosto e setembro já apresentam, de parte dos lojistas, relatos de incremento da comercialização de produtos. Contribuem para isso, fatores como a retomada dos níveis de ocupação, a desaceleração da inflação e a redução de preço de diversos produtos consumidos pela população, como combustíveis e alimentos.

“Seguimos acreditando em um bom desempenho das vendas do comércio gaúcho neste segundo semestre de 2022. Existem datas comemorativas importantes como Dia das Crianças, Black Friday e Natal que acontecem nos três últimos meses do ano e, especialmente, a Copa do Mundo em novembro e dezembro, que deve incrementar a venda de televisores e outros artigos que ajudarão na torcida pela nossa seleção”, disse Vitor Augusto Koch.

Além disso, a contratação de trabalhadores temporários por parte dos lojistas é mais intensa a partir de novembro, visando suprir a demanda de clientes para eventos como a Black Friday e o Natal. E, nos dois últimos meses do ano, é pago o 13º salário para trabalhadores do funcionalismo público e empresas privadas, o que injeta um recurso significativo na economia.

“Um diferencial a mais que este final de 2022 nos apresenta, na comparação com 2020 e 2021, é o retorno praticamente total das atividades da cadeia produtiva. Ou seja, indústria, comércio, serviços, agronegócio fazendo a roda da economia voltar a girar, o que reforça o nosso otimismo por um término de ano com vendas mais consistentes”, finaliza Vitor Augusto Koch.

