Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Contratado no início de agosto, Igor Gomes, ex-jogador do Barcelona, de 21 anos e 1,85m, fará sua estreia pelo clube gaúcho Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional Contratado no início de agosto, o ex-jogador do Barcelona, de 21 anos e 1,85m, fará sua estreia pelo clube gaúcho. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional) Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O treino deste domingo (25) indicou Igor Gomes como substituto de Bustos. O defensor de 21 anos deve estrear pelo Inter diante do Bragantino nesta quarta-feira (28) em mais uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Daniel realizou exercícios nas dependências do CT do Parque Gigante, em Porto Alegre, e passa a ser dúvida. Wanderson está à disposição.

Depois de exercícios na academia, Mano Menezes dividiu o grupo em duas equipes. De um lado, atletas de meio e ataque treinavam cruzamentos e finalizações. Do outro, jogadores de defesa realizaram um trabalho defensivo, de posicionamento e saída de bola.

O zagueiro Igor Gomes treinou ao lado dos titulares Vitão, Mercado e Renê e é o mais cotado para ingressar na lateral direita. Contratado no início de agosto, o ex-jogador do Barcelona, de 21 anos e 1,85m, fará sua estreia pelo clube gaúcho. O volante Matheus Dias corre por fora na disputa.

Sem contar com jogadores da posição, Mano precisará improvisar no setor. Bustos está suspenso pelos três amarelos, e Weverton fica fora por pertencer ao Massa Bruta. O Colorado descarta pagar a multa estipulada em contrato.

Recuperado há poucos dias de um trauma no olho direito, Daniel não treinou com bola neste domingo e passa a ser dúvida para o duelo de quarta-feira. Se não tiver condições, Keiller terá sequência inédita na temporada. O arqueiro suplente ainda não teve dois jogos seguidos como titular.

Wanderson, por outro lado, está plenamente recuperado de um desconforto muscular na coxa direita e participou da atividade com bola pelo segundo dia seguido. Mesmo à disposição, o camisa 11 iniciará no banco de reservas contra o Bragantino. Pedro Henrique será mantido entre os titulares.

No meio-campo, Edenilson e De Pena disputam a vaga de Johnny, que segue a serviço da seleção dos Estados Unidos. O camisa 8, que deseja deixar o clube ao fim do ano, foi titular na vitória sobre o Atlético-GO, enquanto o uruguaio ingressou durante a etapa final.

O Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira (26) no CT. Com 49 pontos, o Colorado é o vice-líder do Brasileirão. O próximo compromisso será contra o Bragantino, na quarta-feira, às 21h45min, no Beira-Rio.

Provável Inter: Daniel (Keiller); Igor Gomes, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson (De Pena), Mauricio, Alan Patrick e Pedro Henrique; Alemão.

