Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Recuperado de lesão, lateral-esquerdo reassume a posição contra o Sampaio Corrêa Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio Foto: Lucas Uebel/Divulgação Grêmio

O Grêmio terá uma novidade na escalação para enfrentar o Sampaio Corrêa, na próxima sexta-feira (30), às 21h30min, no Maranhão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nicolas reassume a titularidade após recuperação de lesão muscular há exatamente um mês. Diogo Barbosa, o substituto no período, está suspenso.

O último confronto do ala foi justamente contra o Criciúma, em 30 de agosto, sob o comando de Roger Machado. Ele saiu aos 15 minutos da etapa final em Santa Catarina. Nos dias seguintes, exame de imagem apontou lesão muscular grau 1 em sua panturrilha esquerda.

Desde então, o camisa 6 passou a ser titular. Foram quatro duelos na posição: contra o Vila Nova, Vasco, Novorizontino e Sport. O técnico Renato Portaluppi confia no atleta, já que trabalharam juntos entre 2020 e 2021.

A bola contra o Sampaio Corrêa rola na sexta-feira, às 19h, no Castelão, em São Luís do Maranhão. O Tricolor gaúcho ocupa a vice-liderança na tabela do campeonato com 53 pontos. Já Sampaio Corrêa está na décima posição com 42 pontos.

