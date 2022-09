Economia Ministro de Minas e Energia diz que “nos próximos 10 anos, produção de petróleo irá subir 73%”

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Durante a Rio Oil e Gás, Ministro de Minas e Energia fala em investimentos de mais de US$ 400 bilhões no setor de petróleo, gás e biocombustíveis Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Durante a Rio Oil e Gás, Ministro de Minas e Energia fala em investimentos de mais de US$ 400 bilhões no setor de petróleo, gás e biocombustíveis (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, disse nesta segunda-feira (26) que o País deve aumentar em 73% a produção de petróleo nos próximos 10 anos.

“Nos próximos 10 anos a produção de petróleo irá aumentar 73% e nós investiremos mais de US$ 400 bilhões no setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Como ministro do MME, desde o primeiro dia eu deixei bem claro, melhores marcos legais, mais segurança jurídica, foco no investimento privado e geração de competição, esse é o caminho da prosperidade”, disse durante abertura da 20ª edição da Rio Oil e Gás, maior evento do setor da América Latina.

Sachsida falou ainda sobre a aprovação no Congresso Nacional da medida que limita a tributação sobre energia e combustíveis como bens essenciais, segundo ele, uma das medidas mais importantes aprovadas na história do Brasil.

“Tributar em 30% um insumo básico para a indústria é tecnicamente um equívoco, essa grande diminuição tributária reduzirá os pesos mortos dos tributos, aumentará a eficiência locativa e deve gerar um grande ganho de produtividade de rendas e empregos na encomia brasileira”, disse.

Além do ministro de Minas e Energia, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e outros nomes importantes da indústria de petróleo e gás participaram da abertura do evento. Joaquim Leite destacou que dá para explorar petróleo e garantir a proteção ambiental. Segundo ele, é possível fazer as duas coisas ao mesmo tempo.

“O setor de óleo e gás já está no caminho de uma nova economia verde. Você tem aí o petróleo com a menor pegada de carbono do mundo aqui apresentado aqui pela Petrobras. O Brasil tem uma oportunidade de ser um país da segurança, da energia e também da energia verde para o mundo”.

A Rio Oil E Gás vai até quinta-feira (28), conta com representantes de vários países e deve receber cerca de 40 mil visitantes.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia