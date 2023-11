Ciência “Cometa do Diabo” se aproxima da Terra e poderá ser visto a olho nu em 2024

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Apesar das grandes dimensões do cometa, a aproximação não representa nenhum perigo para a Terra, segundo especialistas Foto: Reprodução/Twitter Apesar das grandes dimensões do cometa, a aproximação não representa nenhum perigo para a Terra, segundo especialistas (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O cometa 12/P Pons-Brooks, mais conhecido como “Cometa do Diabo” pela estrutura de gelo e gás em formato de chifres que desponta do objeto, deve se aproximar da Terra e pode até se tornar visível a olho nu no próximo ano.

Uma estimativa aponta que o cometa poderá ser visto em 8 de abril de 2024, a aproximação com a Terra acontece a cada 71 anos. A visibilidade do cometa depende das condições atmosféricas, entre outros fatores. Observadores que desejam ver a passagem brilhante poderão precisar usar binóculos ou telescópios para uma melhor experiência.

O tamanho da estrutura impressiona: cientistas estimam seu diâmetro em pelo menos 17 quilômetros. Mas apesar de suas dimensões, a aproximação não representa nenhum perigo para a Terra, segundo especialistas. No X, o perfil da astrônoma amadora Helen Usher compartilhou imagens recentes do cometa e o comparou à nave Millennium Falcon, da franquia de filmes “Star Wars”.

De acordo com a Nasa, cometas são objetos grandes constituídos de poeira e gelo que orbitam o Sol. A principal característica desses corpos são as caudas luminosas que os acompanham. Essas estruturas são restos da formação do Sistema Solar, que aconteceu há aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás.

