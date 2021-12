Cinema Comic Con Experience anuncia participação de Francis Ford Coppola para celebrar 50 anos de “O poderoso chefão”

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2021

Diretor do clássico e de 'Apocalypse now' falará sobre suas experiências no sábado (4) na segunda edição digital do evento de cultura pop.

A organização da CCXP 2021 e o estúdio Paramount anunciaram que o diretor Francis Ford Coppola vai participar do evento de cultura em sua segunda edição em formato digital, neste sábado (4).

O cineasta, responsável por clássicos como “Apocalypse now” (1979) e “Drácula de Bram Stoker” (1992), participa de uma celebração dos 50 anos do primeiro “O poderoso chefão” (1972) no painel da Paramount. A apresentação está programada para 20h.

Vencedor de 5 estatuetas do Oscar (entre eles, três por “O poderoso chefão 2”), Coppola vai falar sobre sua carreira e sua experiências ao longo das décadas no cinema.

Outro destaque do ano, já anunciada, é a participação do elenco de “Matrix Resurrections”. Keanu Reeves, Jonathan Groff, Jada Pinkett Smith, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Eréndira Ibarra estarão no painel da Warner Bros. Pictures, que acontece no domingo (5).

100% digital

A Comic Con Experience vai ser realizada em formato 100% digital pelo segundo ano consecutivo por causa da pandemia de coronavírus. Ao invés dos tradicionais quatro dias, a CCXP Worlds 21 terá apenas dois: 4 e 5 de dezembro.

A edição terá cinco palcos de conteúdo e três streamings simultâneos. Os principais são estes:

— Thunder Arena: anúncios, trailers, conteúdos inéditos, pré-estreias e entrevistas com atores, e diretores;

— Artists’ Valley: dedicado a artistas, com apresentação de trabalhos, aulas, workshops e batalha de quadrinistas;

— Creators & Cosplay Universe: apresentações musicais, game shows, bate-papos, duelo de podcasts e concurso de cosplay;

— Tribo Game Arena: palco com 24 horas de programação durante os dois dias de festival, com lançamentos da indústria e desafio entre gamers;

Os painéis, com entrevistas e convidados, terão acesso gratuito. Já o acesso ao restante das atividades pode ser feito por meio de dois pacotes: Digital Experience ou Home Experience, que estão à venda no site www.ccxp.com.br/ingressos.

