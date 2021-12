Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul confirma primeiro caso da variante Ômicron

3 de dezembro de 2021

Mulher residente em Santa Cruz do Sul, que voltou de viagem da África do Sul na última semana, testou positivo para a variante Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) do Rio Grande do Sul confirmou, nesta sexta-feira (3), o primeiro caso da variante Ômicron do coronavírus no Estado. O caso confirmado se trata de uma mulher residente em Santa Cruz do Sul, que voltou de viagem à África do Sul na última semana.

Com isso, o Brasil tem seis casos da nova cepa do coronavírus: três em São Paulo, dois no Distrito Federal e, agora, a confirmação do caso no RS.

A mulher está em isolamento domiciliar e é acompanhada pela vigilância em saúde do município.

Ela recebeu duas doses de vacina contra a Covid-19 e, após testar positivo, apresentou febre. Os contactantes também serão testados para a doença.

Diante da confirmação da nova variante no Estado, a secretária de Saúde, Arita Bergmann, destacou a necessidade de reforço nos cuidados básicos, especialmente o uso de máscara e o distanciamento adequado.

Além disso, as pessoas que ainda não se vacinaram devem procurar as unidades de saúde. Nesta sexta, 842 mil pessoas do Estado estavam com a segunda dose em atraso, e 721 mil com a dose de reforço atrasada.

