Por Redação O Sul | 12 de maio de 2023

Maria Luiza Ribeiro Viotti será a primeira mulher a assumir o posto Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Maria Luiza Ribeiro Viotti será a primeira mulher a assumir o posto. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado aprovou, após sabatina, a indicação de Maria Luiza Ribeiro Viotti para ocupar o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Ela será a primeira mulher a assumir o posto.

A relatora da indicação na comissão foi a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP). Gabrilli classificou a nomeação da chanceler como um “marco histórico para o Itamaraty”.

“Trata-se da primeira vez, na história da diplomacia pátria que uma mulher chefiará este cargo, fortalecendo os esforços para maior representatividade de gênero nos postos mais relevantes do serviço exterior brasileiro. Nesse sentido, saudamos esta indicação e esperamos que ela abra caminho para o incremento na participação feminina entre as embaixadas brasileiras mais estratégicas para o interesse nacional”, disse.

Maria Luiza Viotti tem 69 anos e é mestre em Economia pela Universidade de Brasília. Tem 47 anos de carreira. Ascendeu à função de ministra de primeira classe em 2006. Se destacou pelos seguintes cargos:

– ministra-conselheira na missão junto às Nações Unidas, Nova York (1999-2004);

– embaixadora-representante permanente na missão junto às Nações Unidas (2007-2013);

– chefe da delegação do Brasil no Conselho de Segurança da ONU (2010-2011);

– presidente do Conselho de Segurança da ONU (2011);

– embaixadora do Brasil na Alemanha (2013-2016);

– chefe do gabinete Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres (2017-2022).

Para ser oficializada como a diplomata que vai chefiar a embaixada em Washington, Estados Unidos, seu nome ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa.

O último a chefiar a embaixada nos Estados Unidos foi Nestor Forster Júnior, nomeado pelo então presidente Jair Bolsonaro (PL). Em janeiro deste ano, entretanto, ele foi removido do cargo por decisão do ministro das Relações Exteriores do governo Lula, Mauro Vieira.

Além da indicação de Maria Luiza Viotti para ocupar o cargo de embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, outras indicações, todas de diplomatas homens, foram aprovadas pela comissão, e seguem para análise do plenário:

– Sérgio França Danese, representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas;

– Julio Glinternick Bitelli, embaixador do Brasil na Argentina;

– Ricardo Neiva Tavares, embaixador do Brasil na França;

– Everton Vieira Vargas, embaixador do Brasil no Vaticano e Malta;

– Christian Vargas, embaixador do Brasil em Cuba;

– Kenneth Félix Haczynski da Nóbrega, embaixador do Brasil na Índia;

– Paulino Franco de Carvalho Neto, embaixador do Brasil no Egito;

