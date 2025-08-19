Brasil Comissão do Senado aprova indicados para Aneel e ANP com apenas 1 voto contrário

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Agora os nomes só precisam do aval do plenário do Senado Federal. (Foto: Ana Volpe/Senado Federal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado aprovou nessa terça-feira (19) nove nomes para cargos nas diretorias da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Agora os nomes só precisam do aval do plenário do Senado Federal. Nesta quarta-feira, 20, haverá a sabatina de mais nomes para órgãos reguladores, incluindo Agência Nacional de Mineração (ANM) e a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear (ANSN), órgão recém-criado.

O presidente da comissão, senador Marcos Rogério (PL-RO), disse em conversa com jornalistas que os nomes aprovados em sabatina para a Aneel e ANP podem entrar na pauta do plenário do Senado ainda nesta terça-feira. Porém, não há garantia.

Veja os aprovados hoje na Comissão:

Artur Watt Neto foi aprovado para exercer o cargo de diretor-geral da ANP. Ele atua como Procurador Federal e cargo correspondente a Head do Jurídico da PPSA. É formado em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) com mestrado pela mesma universidade.

Pietro Mendes foi aprovado para exercer o cargo de diretor da ANP. Ele é presidente do Conselho de Administração da Petrobras e Secretário Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME. Foi assessor da presidência da Infra S.A. É especialista em Regulação, concursado da ANP.

Willamy Moreira Frota foi aprovado para exercer o cargo de diretor da Aneel. Atuou em empresas do grupo Eletrobras, exercendo funções de gerências, superintendências, diretorias técnicas, diretor-presidente e conselheiro de administração. É engenheiro eletricista, graduado pela Universidade de Brasília (UnB) com doutorado em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal do Pará (UFPA).

Gentil Nogueira foi aprovado para exercer o cargo de diretor da Aneel. É Secretário Nacional de Energia Elétrica. Servidor de carreira da Aneel já atuando como Superintendente de Fiscalização do Serviços de Geração ou Coordenador de Regulação dos Serviços de Geração, por exemplo.

Edson Victor Eugênio de Holanda foi aprovado para o Conselho Diretor da Anatel. Atualmente é diretor do Instituto Brasileiro de Regulação (IBR) e já atuou como consultor jurídico da Telebras e ocupou funções na administração pública do Recife, no governo de Pernambuco e no Ministério de Minas e Energia (MME).

Octavio Penna Pieranti foi aprovado para o Conselho Diretor da Anatel. É servidor de carreira da Anatel desde 2007, integrante da carreira de especialista em regulação. Na Agência, atuou na superintendência de Relações com o Consumidor e, mais recentemente, como assessor da Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Antônio Mathias Nogueira Moreira foi aprovado para o cargo de diretor da Anac. Servidor da Caixa Econômica Federal desde 2012, Moreira é atualmente diretor-executivo de Governança, Riscos, Integridade, Compliance e Sustentabilidade da Caixa Cartões Holding S.A., função que exerce desde abril de 2023.

Rui Chagas Mesquita foi aprovado para diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Mesquita integrou a Força Aérea Brasileira de 1980 a 2020.

Tiago Faierstein foi aprovado para o cargo de diretor-geral da Anac. Tiago Faierstein foi diretor comercial na OTS petróleo de 2014 a 2017, gerente de Novos Negócios da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABTI) entre 2018 e 2024. No ano passado, assumiu como diretor comercial da Infraero. Com informações do portal Estadão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/comissao-do-senado-aprova-indicados-para-aneel-e-anp/

Comissão do Senado aprova indicados para Aneel e ANP com apenas 1 voto contrário

2025-08-19