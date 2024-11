Política Comissão do Senado aprova projeto para proteger crianças e adolescentes na internet

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2024

Projeto de lei determina a criação de uma série de medidas que as plataformas digitais devem seguir, como ferramentas de controle parental e maior proteção de dados pessoais Foto: Pedro França/Agência Senado (Foto: Pedro França/Agência Senado) Foto: Pedro França/Agência Senado

A Comissão de Comunicação e Direito Digital do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (27), um PL (projeto de lei) que estabelece diretrizes para as redes sociais e outras plataformas, com o objetivo de proteger crianças e adolescentes que utilizam a internet.

Aprovada com 9 votos a 0, a proposta se encontra em regime terminativo. Se não houver recurso por parte do Senado, o texto irá direto para a análise da Câmara dos Deputados. Caso haja recurso, o plenário da Casa Alta também terá que aprovar o tema.

De relatoria do senador Flávio Arns (PSB), o texto determina que plataformas digitais adotem uma série de medidas para proteger menores de idade.

Confira algumas das determinações listadas no projeto:

Criar mecanismos para impedir o uso, por crianças e adolescentes, nos casos em que os serviços não sejam adequados para esse público; tomar medidas para prevenir acesso e exposição a conteúdos sobre abuso sexual de crianças e adolescentes, violência física, bullying, assédio, promoção de jogos de azar, produtos de tabaco, bebidas alcoólicas e narcóticos;

Assegurar uma configuração mais protetiva em relação à privacidade e à proteção de dados pessoais; disponibilizar ferramentas que apoiem o controle parental. Se as medidas forem descumpridas, as plataformas digitais serão advertidas, tendo um prazo de até 30 dias para corrigir as falhas.

Caso as falhas não sejam sanadas, o descumprimento da determinação levará a penalidades, como a aplicação de multa, a suspensão temporária dos produtos e até a proibição do exercício das atividades no País.

2024-11-27