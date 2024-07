Notas Brasil Comissão do Senado aprova projeto que cria Estatuto do Pantanal

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) do Senado aprovou o projeto de lei que trata do chamado do Estatuto do Pantanal. A proposta apresenta um conjunto de regras para conservação e restauração do bioma, além de estabelecer princípios para o uso do ecossistema, com vistas ao desenvolvimento sustentável e ao respeito às diversidades locais e regionais.

2024-07-03