Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2025

Os familiares de 434 mortos e desaparecidos durante a ditadura civil-militar no Brasil receberão certidões de óbito atualizadas de seus parentes em fevereiro. Com a retificação e emissão de novos documentos, há o reconhecimento de que as mortes foram resultado de atos de violência do Estado.

2025-01-14