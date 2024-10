Notas Brasil Salários no agronegócio podem chegar a R$ 200 mil

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2024

Os salários no agronegócio podem chegar a R$ 200 mil, segundo levantamento elaborado pela consultoria Fox Human Capital. Entre as remunerações medidas estão do cargo de CEO, com salários que variam de R$ 60 mil a R$ 200 mil e têm média de R$ 130 mil. Já um diretor de tecnologia pode receber entre R$ 35 mil e R$ 61,2 mil.

2024-10-29