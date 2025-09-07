Bruno Laux Comissão do Senado avalia potencial estratégico das terras raras brasileiras

Por Bruno Laux | 7 de setembro de 2025

Requerido pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), o encontro abordará a relevância estratégica do segmento no cenário internacional. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado)

Terras raras

Diante do interesse demonstrado no exterior sobre as terras raras brasileiras, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado terá uma audiência pública na próxima quarta-feira para debater os desafios e impactos econômicos do setor no país. Requerido pelo senador Flávio Arns (PSB-PR), o encontro abordará a relevância estratégica do segmento no cenário internacional, especialmente em áreas como energia renovável, mobilidade, defesa e eletrônica avançada.

Investimento asiático

Dados do Conselho Empresarial Brasil-China divulgados na última semana apontam um crescimento de 113% no número de investimentos da China no Brasil em 2024, em relação ao ano anterior. Chegando à marca de US$ 4,8 bilhões, o país esteve no topo da lista de economias emergentes que mais atraíram capital chinês ao longo do período.

7 de Setembro

Ministros, integrantes das Forças Armadas e demais autoridades estarão ao lado do presidente Lula neste domingo no desfile alusivo ao 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios. Alinhado ao discurso adotado pelo governo nas últimas semanas, o evento abordará temas relacionados à soberania brasileira, à realização da COP 30 e ao futuro do país.

Lado da paz

Em meio à escalada nas tensões entre Estados Unidos e Venezuela, o presidente Lula garantiu que o Brasil não tomará partido no conflito, mantendo-se “do lado da paz”. O chefe do Planalto afirma que o país não deseja ter “contencioso internacional” e defende o avanço de uma “mesa de negociação” para resolver o impasse.

Briga de vizinhos

Apesar de pacífico, o Brasil seguirá em vigilância permanente na fronteira com a Venezuela, de modo a evitar que a região se torne uma “trincheira” do conflito venezuelano com os EUA. O ministro da Defesa, José Múcio, compara a situação a uma “briga de vizinhos” e afirma esperar que o embate termine em breve.

Aproximação problemática

Interlocutores do governo federal estão atentos aos possíveis impactos da aproximação de nomes do Centrão à mobilização no entorno de uma candidatura de direita em 2026. Há o temor de que o estreitamento entre os espectros prejudique o andamento de propostas prioritárias do Planalto no Congresso, especialmente o projeto que amplia a isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil.

Julgamento em curso

O STF retoma nesta terça-feira o julgamento do núcleo 1 da suposta trama golpista, com a apresentação dos votos dos integrantes da Primeira Turma da Corte. Relator do processo, o ministro Alexandre Moraes será o primeiro a manifestar seu posicionamento, seguido dos ministros Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Nomeações do CNU

Mais 1,3 mil candidatos aprovados no Concurso Público Nacional Unificado tiveram suas nomeações autorizadas na última semana pelo governo federal. As indicações preencherão 461 vagas em postos de Analista em Tecnologia da Informação e Analista de Infraestrutura no Ministério de Gestão, além de 855 de Auditor-Fiscal do Trabalho no Ministério do Trabalho.

Convenção de Macolin

O Brasil comunicou formalmente à Convenção do Conselho da Europa sobre a Manipulação de Competições Esportivas a intenção de aderir ao instrumento internacional. André Fufuca, ministro do Esporte, afirma que o movimento representa o compromisso do governo federal em assegurar que os brasileiros se sintam protegidos e confiem no sistema de fiscalização das bets.

Discriminação etária

Com aprovação do Senado na última semana, segue para apreciação da Câmara o projeto que proíbe discriminação contra idosos em empréstimos e financiamentos. A proposta, do senador Ciro Nogueira (PP-PI), torna explícito no Estatuto do Idoso a vedação a práticas excludentes na concessão de crédito em decorrência da idade avançada.

Garantia-Safra

Agricultores familiares poderão ter reduzido de 50% para 40% o percentual mínimo de perda de safra exigido para acesso ao Benefício Garantia-Safra, conforme projeto em análise na Comissão de Agricultura do Senado. A proposta, apresentada pelo deputado Carlos Veras (PT-PE), busca atender produtores afetados por estiagens e chuvas intensas, garantindo renda mínima para a continuidade das atividades no campo.

Posse na Fapergs

A Fundação de Amparo à Pesquisa do RS confirmou na sexta-feira a recondução de Odir Antônio Dellagostin para seu quarto mandato como diretor-presidente. No comando da instituição desde 2016, o pesquisador seguirá à frente do cargo durante o triênio 2025–2028.

Parceira da diversidade

O Executivo gaúcho lançou na última semana o Selo Empresa Parceira da Diversidade Sexual e de Gênero, destinado ao reconhecimento de empresas e órgãos públicos que promovem a diversidade sexual e de gênero no ambiente de trabalho. A designação levará em conta critérios de empregabilidade, assistência médica, psicológica e social, além do combate à discriminação e incentivo à capacitação.

Defensoria interamericana

À frente da Defensoria Pública de Campo Bom (RS), Arion Escorsin de Godoy foi indicado ao cargo de defensor público interamericano da Associação Interamericana de Defensorias Públicas. A função abrange, entre outras atribuições, a garantia de acesso à justiça e a proteção dos direitos humanos das vítimas de violações no sistema da Organização dos Estados Americanos (OEA).

Pediatra presente

O vereador José Freitas (Republicanos) está articulando na Câmara de Porto Alegre a criação do Programa Pediatra Presente, que propõe atendimento pediátrico especializado em unidades básicas de saúde, com possibilidade de funcionamento itinerante. A proposta prevê a divulgação prévia dos dias e horários em que o médico estará disponível, garantindo acesso a cuidados específicos para crianças e adolescentes, mesmo em regiões com menor cobertura de saúde.

