Geral Comissárias de bordo tentam tapar a boca de passageira com fita adesiva após ela proferir insultos racistas

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Apesar da energia aplicada pelas comissárias, a passageira ficou se debatendo e acabou impedindo a aplicação da medida extrema. (Foto: Reprodução)

Um voo da Fiji Airways teve uma “turbulência” inesperada. Comissárias de bordo foram gravadas tentando conter e colocar fita adesiva na boca de uma passageira irada que estava se debatendo e gritando a bordo enquanto viajava de São Francisco (Califórnia, EUA) para Nadi, a ilha principal de Fiji, num voo de 11 horas.

De acordo com o “News.com”, a passageira, na faixa dos 60 anos, estava embriagada.

Após o avião pousar em Nadi, a principal ilha do país da Oceania, na segunda-feira (20/1), a polícia prendeu a passageira. A companhia aérea confirmou que o incidente agora é objeto de uma “investigação legal”.

A confusão começou quando a mulher reclamou com rispidez do fato de estar sentada longe do marido. Não demorou para que o clima esquentasse.

Um passageiro que filmou a confusão declarou que as comissárias, que foram insultadas, tiveram que levar a passageira problemática para o fundo da aeronave “recorrer à contenção para colocar fita adesiva na boca da mulher”, acusada de proferir palavras “racistas e vulgares”.

“Outros passageiros ficaram particularmente chateados com os comentários abertamente racistas dela em relação aos membros da tripulação de Fiji, com muitos gritando para a mulher ficar quieta e se comportar”, lembrou a testemunha. “Pais com crianças a bordo ficaram claramente chateados com a linguagem vulgar excessiva e os xingamentos, com muitos sendo vistos tapando os ouvidos dos seus filhos”, completou ela.

Apesar da energia aplicada pelas comissárias, a passageira ficou se debatendo e acabou impedindo a aplicação da medida extrema. As informações são do jornal Extra.

