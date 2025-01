Geral Cancelamento de voo faz com que adolescentes brasileiros passem a madrugada em aeroporto de Miami sem ter o que comer e beber

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2025

Jovens passam a noite no Aeroporto de Miami. (Foto: Reprodução)

Cerca de cem estudantes brasileiros que retornavam de uma excursão à Disney, em Orlando (EUA), passaram por momentos difíceis na semana passada. O grupo, composto por jovens de aproximadamente 15 anos, a maioria alunos da escola Eleva e do colégio Santo Agostinho, deveria ter embarcado de Miami para o Rio de Janeiro no voo 905 da American Airlines às 20h30min da última quinta-feira. No entanto, o voo só partiu às 8h30min da manhã seguinte.

Os estudantes passaram a madrugada no aeroporto. Com todas as lojas fechadas, não havia opções para comer ou beber, e muito menos havia cobertores suficientes para todos. A solução foi dormir no chão, como é possível ver nas fotos.

A companhia aérea chegou a oferecer hospedagem, mas não havia transporte disponível para levar os estudantes até os hotéis. Os responsáveis pelo grupo, da agência New it, aparentemente não tomaram nenhuma providência. No Brasil, pais recebiam a todo momento ligações dos adolescentes relatando fome e frio.

“Queria ver se fossem estudantes americanos em um aeroporto brasileiro”, comentou uma das mães, que já se uniu a outros pais para buscar providências na Justiça. As informações são do jornal O Globo.

