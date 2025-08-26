Bruno Laux Comissões da Câmara ouvem Secom da Presidência sobre gastos e conteúdos da comunicação do governo Lula

Comunicação governamental

O chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, Sidônio Palmeira, vai à Câmara dos Deputados nesta -feira para audiência conjunta das comissões de Comunicação e de Fiscalização Financeira. Os deputados Marcel van Hattem (Novo-RS), Gustavo Gayer (PL-GO) e Junio Amaral (PL-MG), requerentes do encontro, questionarão o ministro sobre os critérios e objetivos da política de comunicação do governo Lula, com foco em questões orçamentárias e de conteúdo.

Estratégia alinhada

Ministros e lideranças aliadas do governo Lula se reuniram nesta -feira, no Palácio do Planalto, para alinhar o discurso na CPMI do INSS. Depois de perdido a presidência e a relatoria do colegiado, a base governista está se articulando para intensificar a presença nas discussões do colegiado, de modo a evitar a perda do controle da pauta para a oposição.

Reforma administrativa

Seguindo com o plano de tornar a reforma administrativa a marca de sua gestão à frente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) convocou para o dia uma comissão geral no Plenário para debater o tema. Nas redes sociais, o chefe parlamentar destacou que a discussão é impreterível diante de sua relação com a capacidade do Estado de “servir de forma eficiente e justa”.

Troca partidária

Para o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o governador paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) deve migrar para o partido caso venha a se candidatar à presidência em 2026. O chefe partidário, que mantém o discurso de que o ex-presidente Jair Bolsonaro tem grandes chances de concorrer nas eleições presidenciais, sinalizou que a legenda deve decidir até o final deste ano quem será seu candidato no pleito.

Mudança de posicionamento

Tarcísio de Freitas (Republicanos) vem diminuindo nos últimos dias a resistência em publicizar planos de candidatura ao Planalto em 2026. O governador de São Paulo tem ampliado a presença em eventos de diferentes setores estratégicos, além de reforçar discursos inflamados contrários ao presidente Lula e sobre o futuro do governo federal.

Pressão interna

Parlamentares da recém-formada União Progressista — União Brasil e PP — que ocupam ministérios no governo federal enfrentam pressão diante da possibilidade de rompimento da aliança com o Planalto. Caso a separação se confirme, os integrantes com cargos na Esplanada correm risco de expulsão de seus partidos se não entregarem as pastas.

Proteção da imagem

Começou a ser discutido na Câmara o projeto do deputado Bruno Ganem (Podemos-SP) que impede escolas públicas e privadas de compartilharem, nas redes sociais, imagens que identifiquem o rosto de crianças. Válida mesmo em situações que tenham autorização de pais e responsáveis, a regra busca proteger a imagem, a privacidade e a segurança de jovens menores de 12 anos.

Equiparação de atividade

O deputado Luiz Nishimori (PSD-PR) está mobilizando um projeto para equiparar a aquicultura à atividade agropecuária. A alteração do entendimento visa garantir ao setor benefícios de política agrícola, como linhas de crédito bancário diferenciado, além de isentá-lo do Registro Geral da Atividade Pesqueira.

Investimentos estrangeiros

Aprovado na CCJ da Câmara, segue para apreciação do Senado a proposta que permite a participação de capital estrangeiro na transferência de tecnologia ou na doação de bens, insumos e recursos para as políticas públicas de prevenção e combate ao câncer. A matéria visa abrir exceção à proibição constitucional sobre a participação direta ou indireta de empresas ou capitais do exterior na assistência à saúde no país.

Políticas para mulheres

Está na pauta desta ça-feira do plenário da Assembleia Legislativa o projeto do governo Leite que propõe a recriação da Secretaria de Políticas para as Mulheres no RS. O texto, que conta com amplo apoio na Casa, foi construído pelo Executivo estadual após mobilização de parlamentares e lideranças coordenadas pela deputada Bruna Rodrigues (PCdoB), procuradora especial da Mulher no Parlamento gaúcho.

Sustentabilidade no campo

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) pretende disponibilizar ao menos R$500 milhões para novos financiamentos de projetos durante a 48ª Expointer, que inicia no próximo (30). Neste ano, a entidade planeja conceder atenção especial à iniciativas com impacto positivo na transição climática, além dos investimentos tradicionais direcionados à aquisição de maquinários agrícolas, aumento da capacidade de armazenagem e agroindústrias.

Projetos sindicais

Quase 70 sindicatos gaúchos filiados à FIERGS tiveram propostas selecionadas para participar do Programa de Apoio a Projetos Sindicais 2025-2026. A iniciativa repassará neste biênio R$5,2 milhões às entidades para o apoio de ações que contribuam com o fortalecimento institucional, o fomento ao associativismo e o aumento da representatividade e competitividade do setor industrial gaúcho.

Resiliência reconhecida

O vereador Hamilton Sossmeier (PODEMOS) apresentou na Câmara de Porto Alegre um projeto de lei que propõe a criação do Selo de Resiliência no município, destinado ao reconhecimento de entidades, empresas, cooperativas e demais setores que adotem boas práticas alinhadas à Redução do Risco de Desastres. Para o autor do texto, a designação deve estimular ações do setor privado e da sociedade civil que contribuam com a segurança, bem-estar e sustentabilidade da Capital.

Avaliação médica

Diante da repercussão de casos de morte súbita em corridas, o vereador Moisés Barboza (PSDB) propõe exigir que participantes de eventos do tipo em vias públicas de Porto Alegre apresentem atestado médico de aptidão física, com validade de até 12 meses. Para o parlamentar, a avaliação médica é fundamental para identificar condições pré-existentes que possam ser agravadas pelo esforço físico.

Vigilância em pauta

A Câmara de Porto Alegre aprovou nesta -feira a convocação do secretário de Saúde de Porto Alegre, Fernando Ritter, e do coordenador da Vigilância Sanitária da Capital, para apresentar explicações sobre recentes ações do órgão no município. Solicitada pelo vereador Mauro Pinheiro (PP), a oitiva com a prefeitura busca averiguar procedimentos aplicados pela Vigilância em estabelecimentos da cidade, de modo a esclarecer informações para consumidores e empreendedores.

