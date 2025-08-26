Sábado, 30 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Colunistas Auxílio-moradia

Por Leandro Mazzini | 26 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A Câmara dos Deputados dispõe de 447 imóveis funcionais em Brasília, 379 estão em uso por deputados e 48 fechados para reforma. Outros 104 parlamentares recebem o auxílio-moradia, conforme levantado pela Coluna. Com o valor mensal do auxílio em R$ 4.253, a quantia total do mês chega a R$ 442,31 mil. O detalhe é que em casos em que o valor do aluguel seja superior a isso (fácil em Brasília), o deputado ainda pode utilizar a cota parlamentar para completar o pagamento (máximo R$ 4.148,80). Ou seja, a conta final pode sair ainda mais cara. Cinco ministros também vivem nos imóveis da Casa: Alexandre Padilha (Saúde), André Fufuca (Esporte), Celso Sabino (Turismo), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), Sílvio Costa Filho (Portos e Aeroportos). Davi Alcolumbre e outros nove senadores também ocupam 10 dessas propriedades.

Disputa Guanabara

Nos bastidores da política carioca, alguns nomes despontam para o Palácio Guanabara. O deputado General Pazuello (PL-RJ) e o ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim (sem partido) disputam a cabeça da chapa. Landim conta com a simpatia de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), favorito ao Senado. Para vice, o deputado estadual Alan Lopes (PL-RJ) é citado pelo destaque dentro da legenda.

Prisão paulistana

Ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf completa 94 anos na próxima quarta-feira (3/9). Proibido de sair do País e na lista vermelha da Interpol, Maluf curte a “prisão” paulistana com a melhor adega do Brasil, comentam amigos. Ele ainda dirige uma Ferrari e passeia discretamente por SP e interior. Optou pelo “ser sem ser visto” e não tem redes, diferente dos veteranos políticos.

Novo ‘túmulo’

Um Columbário em LA pode custar até US$ 1 milhão. Columbários são boxes onde ficam urnas funerárias. No Brasil só há um, dentro de santuário no Corcovado (RJ). Agora Salvador terá o 2º do País, no famoso Santuário de Nosso Senhor do Bonfim. Com 720 boxes na 1ª fase (1.500 no futuro), a estimativa de faturamento é de R$ 800 mil por ano em manutenção, segundo o presidente do Santuário, Marcelo Sacramento.

Fora Brasil

EUA e Paraguai firmam parceria contra facções como PCC e CV: o país americano instalou uma base antiterrorista na fronteira com a Argentina e o Brasil, com foco em organizações criminosas. Diante da postura indiferente do Brasil no caso da ABIN, a inteligência brasileira ficará de fora do escopo. Agentes norte-americanos, argentinos e paraguaios irão trabalhar em conjunto no combate a estas organizações.

Previdência

A Abrapp lança hoje na Câmara a Frente Parlamentar Mista pelo Fortalecimento da Previdência Complementar Fechada. A ação suprapartidária, com apoio de 208 parlamentares, tem como intenção estabelecer o diálogo entre Congresso, entidades, participantes e especialistas do setor. A previdência complementar fechada reúne 233 organizações e administra R$ 1,3 trilhão em ativos, cerca de 11,2% do PIB do País.

Leandro Mazzini

@colunaesplanada

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Colunistas

Pelo Pix gratuito
Comissões da Câmara ouvem Secom da Presidência sobre gastos e conteúdos da comunicação do governo Lula
https://www.osul.com.br/auxilio-moradia/ Auxílio-moradia 2025-08-26
Deixe seu comentário

Últimas

Porto Alegre Acampamento Farroupilha de Porto Alegre terá mais de 120 atrações culturais gratuitas a partir desta segunda
Rio Grande do Sul Para minimizar os efeitos da estiagem, Defesa Civil gaúcha realiza a instalação de 77 cisternas no Estado
Política Supremo determina retirada da tornozeleira eletrônica do senador Marcos do Val
Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre promove neste sábado mais uma feira para adoção de cães e gatos
Política Lula afirma que não assistirá a julgamento de Bolsonaro: “Tenho coisa melhor para fazer”
Economia Bolsa brasileira fecha em patamar recorde; dólar sobe a R$ 5,42
Política Tarcísio minimiza crítica de Lula sobre vínculo com Bolsonaro e defende ex-presidente
Rio Grande do Sul Programa do governo Lula planeja levar internet a mais de mil instituições de ensino do Rio Grande do Sul
Brasil Orçamento 2026: salário mínimo deve subir para R$ 1.631 no próximo ano
Política Lula diz que Eduardo Bolsonaro “não pode exercer” mandato dos Estados Unidos e revela conversa com o presidente da Câmara
Pode te interessar

Cláudio Humberto Oposição domina primeira votação na CPMI

Colunistas Comitiva do Chile conhece em Arroio do Sal o projeto do Porto Meridional: “Empreendimento estratégico para a logística e o desenvolvimento econômico do RS”

Bruno Laux Criminalidade em alta: vereadores convocam reunião sobre segurança no Centro Histórico de Porto Alegre

Colunistas (In)civilidade