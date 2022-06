Economia Comitê de Elegibilidade da Petrobras dá aval para Caio Paes de Andrade assumir a presidência da estatal

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2022

Andrade, na foto, deve substituir José Mauro Coelho, que pediu demissão no começo da semana. (Foto: Divulgação)

O Comitê de Elegibilidade da Petrobras abriu caminho nesta sexta-feira (24) para que Caio Paes de Andrade assuma o comando da estatal. Agora, a indicação do executivo será “deliberada pelo Conselho de Administração”, informou a estatal em comunicado.

O Conselho de Administração vai se reunir na manhã de segunda-feira (27).

O Comitê de Elegibilidade analisou a indicação de Andrade com base nas regras de governança da companhia e na legislação aplicável. No comunicado, a Petrobras informou que, por maioria, os integrantes do comitê chegaram a conclusão de que não existem vedações para que o executivo assuma o comando da estatal.

Andrade foi indicado ao cargo pelo governo Jair Bolsonaro há um mês, mas a troca tem esbarrado nos trâmites legais definidos para a substituição.

Atual secretário de desburocratização do governo federal, Andrade deve substituir José Mauro Coelho no comando da companhia. Mauro Coelho pediu demissão na segunda-feira (20) depois de ser pressionado pelo governo Jair Bolsonaro por causa do alta dos preços dos combustíveis.

Se confirmado, Andrade será o quarto presidente da Petrobras indicado pelo governo Bolsonaro.

Até a conclusão do processo de indicação de Paes de Andrade, a Petrobras será presidida interinamente pelo atual diretor de Exploração e Produção da companhia, Fernando Borges.

Sobre

Paes de Andrade tem formação em comunicação social pela Universidade Paulista, pós-graduação em administração e gestão pela Universidade de Harvard e é mestre em administração de empresas pela Universidade Duke, nos Estados Unidos.

Ainda, de acordo com currículo publicado na pasta, Andrade já foi diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), empresa pública de tecnologia de informação responsável, por exemplo, pela triagem dos cadastros do auxílio emergencial.

Paes de Andrade também liderou mais de 20 processos de M&A (fusões e aquisições) e é fundador e conselheiro do Instituto Fazer Acontecer, organização com foco na transformação social de crianças e adolescentes do semiárido baiano com base no esporte.

Andrade passou da iniciativa privada para a área pública em 2019.

O nome de Paes de Andrade chegou a ser cogitado para o posto quando o general Joaquim Silva e Luna foi demitido. No entanto, na ocasião, o então ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque preferiu o nome do economista Adriano Pires sob a alegação de que o secretário não tinha experiência na área.

Dias depois, Pires desistiu de assumir a presidência da estatal e o nome de Paes de Andrade voltou a ser cotado pelo governo.

