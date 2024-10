Rio Grande do Sul Comitê Olímpico do Brasil lamenta a morte de atletas do remo: “Momento difícil”

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











As vítimas eram integrantes do projeto Remar para o Futuro, ligado à prefeitura de Pelotas, no Sul do Estado Foto: COB/Twitter Foto: COB/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O COB (Comitê Olímpico do Brasil) se manifestou nesta segunda-feira (21) sobre a morte de sete adolescentes e dois adultos após uma carreta tombar sobre uma van de turismo, em Guaratuba (PR). As vítimas eram integrantes do projeto Remar para o Futuro, ligado à prefeitura de Pelotas, no Sul do Estado.

“O movimento Olímpico brasileiro acordou consternado com a morte de jovens talentos do remo, que faleceram em acidente automobilístico quando voltavam a Pelotas depois de participarem do Campeonato Brasileiro em São Paulo.

O COB [Comitê Olímpico do Brasil] expressa seu mais profundo pesar e se solidariza com os familiares e amigos dos jovens mortos, com o Projeto Remar para o Futuro, um dos celeiros do remo nacional, com o Clube Português e com a Confederação Brasileira de Remo.

Além disso, o COB faz votos para a pronta recuperação das duas vítimas retiradas com vida, um deles um adolescente de 17 anos”

Nas redes sociais, o Time Brasil completou: “Desejamos muita força neste momento tão difícil para todos”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/comite-olimpico-do-brasil-lamenta-a-morte-de-atletas-do-remo-momento-dificil/

Comitê Olímpico do Brasil lamenta a morte de atletas do remo: “Momento difícil”

2024-10-21