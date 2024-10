Rio Grande do Sul Governo gaúcho emite nota e lamenta morte de integrantes de equipe de remo de Pelotas em acidente no Paraná

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

O grupo integrava o projeto Remar para o Futuro Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O governo do Rio Grande do Sul lamentou nesta segunda-feira (21) o trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, no Paraná, que vitimou nove pessoas, entre elas sete jovens de Pelotas, no Sul do Estado. O grupo integrava o projeto Remar para o Futuro.

O governador Eduardo Leite acionou a Secretaria de Segurança Pública para que preste todo o apoio às autoridades paranaenses a fim de agilizar os trâmites necessários.

Confira a nota:

“O governo estadual se solidariza com familiares, amigos e população de Pelotas e do Rio Grande do Sul neste momento de tanta dor. Os jovens atletas do remo estavam retornando de São Paulo, onde haviam participado no fim de semana do Campeonato Brasileiro Unificado. Estavam representando e levando o nome do Rio Grande pelo Brasil com dedicação, motivação e resultados.

Que as famílias encontrem forças para minimizar essas perdas irreparáveis. Eram jovens, cheios de sonhos e com um futuro promissor no esporte e na vida”.

Governo do Rio Grande do Sul

