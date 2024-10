Rio Grande do Sul Programa TEAcolhe conta com mais dois novos centros para pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

Espaços passam a funcionar em Cachoeira do Sul e Sobradinho, na Região Central Foto: Neemias Freitas/Ascom SES Foto: Neemias Freitas/Ascom SES

A secretária da Saúde do Estado, Arita Bergmann, assinou nesta segunda-feira (21) uma portaria e um contrato para implementação de mais dois centros do Programa TEAcolhe em Cachoeira do Sul e Sobradinho. Os serviços são destinados a pessoas com TEA (Transtorno do Espectro do Autismo) e suas famílias. A solenidade ocorreu na sede da 8ª Coordenadoria Regional de Saúde.

Em Cachoeira do Sul, passa a funcionar o CRR (Centro de Referência Regional). O novo serviço será executado pela Associação Municipal dos Autistas, de Cachoeira do Sul. A Portaria SES 638/2024 prevê o repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde para o município de Cachoeira do Sul, no valor de R$ 30 mil mensais para custeio do CRR do TEAcolhe na região.

As atividades nos CRR são realizadas de forma articulada com as redes locais dos 12 municípios abrangidos: Arroio do Tigre, Caçapava do Sul, Cachoeira do Sul, Cerro Branco, Encruzilhada do Sul, Estrela Velha, Ibarama, Lagoa Bonita do Sul, Novo Cabrais, Passa Sete, Segredo, Sobradinho. O centro regional oferece à pessoa com autismo um cuidado compartilhado, orienta e possibilita a qualificação das equipes municipais para lidarem com as necessidades destas pessoas e suas famílias de forma resolutiva.

Para Sobradinho, o contrato assinado entre a Secretaria da Saúde e a Apae do município prevê o funcionamento do novo CAS (Centro de Atendimento em Saúde) do programa.

O contrato no valor de R$ 960 mil anuais será pago em parcelas mensais de R$ 80 mil, destinadas para a execução de serviços ambulatoriais, com atendimento regional e regulado por uma equipe multiprofissional. Pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o CAS tem capacidade para receber 150 usuários por mês e realizar 1.200 atendimentos mensais.

“Esta rede já está em todo o território do Estado, com centros macrorregionais, com centros de referência regional e com os centros de atendimento em saúde para as pessoas com TEA”, destacou Arita.

A titular da SES também informou que está sendo programado no orçamento 2025 um importante recurso para ampliar o custeio do serviço. “Neste ano nós já aplicamos R$ 57 milhões nessa rede. No próximo ano, temos um orçamento de R$ 70 milhões, porque sabemos que a qualidade da equipe técnica é muito importante para que possamos ter atendimento à altura das necessidades das famílias e de todos.”

Com esses dois novos serviços, o Programa TEAcolhe possui em funcionamento atualmente no Rio Grande do Sul:

6 Centros Macrorregionais

29 Centros de Referência Regional

42 Centros de Atendimento em Saúde.

