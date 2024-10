Rio Grande do Sul Polícia investiga se caminhão perdeu os freios antes de tombar sobre van no Paraná e matar integrantes de time de remo do RS

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2024

A carreta transportava um container que caiu sobre a van, de acordo com o Corpo de Bombeiros Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação Foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação

A PC-PR (Polícia Civil do Paraná) investiga se a carreta que tombou sobre uma van que transportava integrantes de um time de remo perdeu os freios antes do acidente.

O caso aconteceu na noite de domingo (20), em Guaratuba, e matou nove pessoas, sendo oito integrantes do Projeto Remar para o Futuro, de Pelotas, no Sul do Estado, e o motorista da van, de acordo com a prefeitura da cidade.

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão, de 30 anos, deve ser ouvindo ainda nesta segunda-feira (21). Ele teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital São José, em Joinville (SC). A carreta transportava um container que caiu sobre a van, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

“O procedimento vai ser devidamente instaurado pela Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, inicialmente pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor […] Já temos a identificação do condutor do caminhão, que provavelmente será ouvido nas próximas horas para que possa contribuir no esclarecimentos dos fatos”, disse o delegado Edgar Santana.

Os corpos das vítimas foram encaminhados para a Polícia Científica de Curitiba. De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o acidente aconteceu no km 665, sentido Santa Catarina. A van saiu de São Paulo e tinha como destino o município de Pelotas, no Rio Grande do Sul, explicou a polícia.

Por conta do acidente, a rodovia ficou interditada por 15 horas e chegou a registrar 22 quilômetros de congestionamento. A pista no sentido Santa Catarina foi liberada às 11h57, de acordo com a concessionária Arteris Litoral Sul.

A PRF informou que a suspeita é que a carreta perdeu os freios e colidiu na traseira da van. Com o impacto, a van bateu em outro carro, rodou na rodovia e, em seguida, foi arrastada para fora da pista pelo caminhão que tombou sobre ela.

2024-10-21