Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Na decisão, o relator destaca o papel de grandes atletas para além das atividades esportivas, contribuindo para educar gerações. Foto: Reprodução/Instagram

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) suspendeu o jogador Wallace Leandro, do Sada Cruzeiro e ex-atleta da Seleção Brasileira, de todas as atividades esportivas. A decisão publicada nesta sexta-feira (3) pelo Conselho de Ética do COB, inclui todas as atividades do sistema COB e afiliadas. Wallace tem cinco dias para apresentar sua defesa e recorrer da decisão.

Em um story no Instagram, Wallace fez uma enquete em resposta à seguinte pergunta de um seguidor “Daria um tiro na cara do Lula com essa 12?”. A enquete então pergunta: “Alguém faria isso”. Após o incidente, o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou ter acionado a Advocacia-Geral da União (AGU).

“No caso em análise, as ofensas, as incitações ao crime e as ameaças – ainda que algumas delas veladas já que postas em forma de pergunta ou interpretáveis por se tratar de imagem – foram todas elas praticadas contra a autoridade máxima do país, que ocupa o posto em razão de processo eleitoral democrático e escorreito”, aponta o documento assinado pelo conselheiro relator Ney Bello.

Na decisão, o relator destaca o papel de grandes atletas para além das atividades esportivas, contribuindo para educar gerações.

“Roberto Dinamite, Pelé, Maria Lenk, Esther Bueno não tiveram apenas a honra e a glória de serem campeões. Todos tiveram a responsabilidade de educar gerações que precisavam pautar-se por princípios éticos e morais para seguirem na luta pela construção de uma sociedade melhor para todos, não obstante as opções políticas de cada um”, diz trecho do documento.

“Sugerir, perguntar, incitar o uso de armas e, pior, a detonação no rosto da autoridade máxima do país – por nenhuma razão e sob nenhum critério – se amolda ao comportamento esperado, exigido e aguardado de um campeão olímpico”, completa.

Atleta se desculpou

O jogador de vôlei Wallace Leandro, do Sada Cruzeiro e ex-atleta da Seleção Brasileira, publicou um vídeo em suas redes sociais, para se desculpar após a publicação de stories no Instagram.

“Quem me conhece sabe muito bem que eu jamais incitaria violência em hipótese alguma, contra qualquer pessoa, principalmente o nosso presidente. Então queria vir aqui pedir desculpas, foi um post infeliz que eu acabei fazendo”, disse.

“Errei e estou aqui pedindo desculpas porque quando você erra, não tem jeito, você tem que assumir o erro e se desculpar. Jamais tive a intenção de incitar violência ou ódio. Não é da minha pessoa. Então não foi isso que o esporte me ensinou, e não é isso que eu quero passar para ninguém”, completou.

