Fama & TV Adeus a Glória Maria: colegas e diretores da Globo lotam velório antes da cremação do corpo

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Jornalista é um ícone da TV brasileira.

Amigos e familiares de Glória Maria foram nesta sexta-feira (3) ao Crematório da Penitência, na zona portuária do Rio, prestar às últimas homenagens à jornalista, que morreu na quinta-feira (2) em consequência de um câncer. A cerimônia restrita reuniu colegas de trabalho e colegas de muitos anos, que destacaram seu pioneirismo na TV e seu cuidado com as pessoas.

“Ela fazia exatamente o que ela fazia no trabalho: ela entrava na alma das pessoas nos lugares onde a gente ia. Ela dividia com todo mundo as experiências dela”, contou a estilista Lenny Niemeyer. “Ela era muito especial.”

Lenny lembrou que Glória Maria era uma pessoa que gostava muito de se cuidar, assim como das filhas.

“Ela era muito vaidosa. Fazia muitas roupas para ela, os biquínis para as filhas… Eu sinto muito pelas filhas. Era um sonho que a Glória tinha, e acho que elas são muito jovens para ficarem sozinhas. Que puxem essa elegância de alma que a Glória tinha.”

Para a jornalista Maju Coutinho, Glória Maria teve uma importância que será difícil de ser mensurada. “

Estão falando que ela foi uma mulher que abriu portas, e a Sônia Bridi falou um negócio muito bonito, que ela (Glória) abriu avenidas pra gente. Se eu estou aqui, tem Glória nesse caminho”, disse Maju. “Eu só agradeço à Glória, à existência dela. Eu vim aqui, claro, com um lamento pela morte, mas também por uma celebração pela existência dela. Foi de um pioneirismo incrível e de uma importância que eu não sei nem mensurar”, acrescentou a jornalista.

Executivos da Rede Globo, como Ali Kamel, Ricardo Villela, Renato Ribeiro e o ex-diretor-geral Carlos Henrique Schroder, além de Roberto Marinho Neto, José Roberto Marinho e Roberto Irineu Marinho, entre outros, também foram ao crematório.

