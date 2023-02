Últimas Ministério da Saúde recebe 1,8 milhão de doses da CoronaVac

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Imunizante do Butantan destina-se a crianças de 3 a 5 anos. Foto: José Cruz/Agência Brasil Imunizante do Butantan destina-se a crianças de 3 a 5 anos. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mais 1,8 milhão de doses da CoronaVac foram entregues nesta sexta-feira (3) ao Ministério da Saúde pelo Instituto Butantan. O imunizante integra o Programa Nacional de Imunizações (PNI) para a vacinação do público pediátrico no País contra a covid. A produção é feita a partir do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA) importado da farmacêutica Sinovac, na China.

Segundo o instituto, essas doses fazem parte do quarto contrato de compra de 10 milhões de doses, feito no início de 2022. A estimativa é que, para a imunização com as duas doses previstas no esquema vacinal primário de CoronaVac para crianças da faixa etária de 3 a 5 anos, são necessárias cerca de 12 milhões de vacinas contra a doença.

No primeiro contrato do Ministério da Saúde com o Butantan, em setembro do ano passado, foram entregues 1 milhão de doses para o público infantil, após a aprovação do uso da CoronaVac pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

O segundo acordo ocorreu em novembro, com a entrega de mais 1 milhão de doses. Nesse momento, foi registrada a suspensão de vacinação pediátrica em alguns estados por falta de imunizante.

No terceiro contrato, foram enviadas 750 mil doses no início de janeiro de 2023, já sob nova gestão no Ministério da Saúde.

Em janeiro de 2022, a CoronaVac foi aprovada pela Anvisa para a população menor de 18 anos, de 6 a 17 anos; e, em julho, o imunizante foi liberado para crianças com idade entre 3 e 5 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas

https://www.osul.com.br/ministerio-da-saude-recebe-18-milhao-de-doses-da-coronavac/

Ministério da Saúde recebe 1,8 milhão de doses da CoronaVac