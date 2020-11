Porto Alegre Comitê orienta população de Porto Alegre a manter medidas de prevenção à Covid-19

Por Redação O Sul | 5 de novembro de 2020

Ainda há 209 leitos ocupados por pacientes confirmados com Covid-19. Foto: Robson da Silveira/PMPA

O Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus de Porto Alegre divulgou orientação à população de Porto Alegre para que mantenha as medidas de prevenção à Covid-19. Segundo o grupo, embora a situação epidemiológica de Porto Alegre esteja sob controle após oito meses do início da pandemia, a cidade tem ainda 209 leitos ocupados por pacientes confirmados com Covid-19.

O comitê monitora constantemente diversos dados relacionados à pandemia, incluindo a ocupação hospitalar por casos suspeitos e confirmados, novos casos e a demanda de síndrome gripal nos serviços ambulatoriais. O grupo também analisa os dados da mobilidade urbana e da atividade econômica da cidade. Todas as medidas adotadas pela gestão municipal são baseadas nessas informações.

O comitê tem atuado seguindo as melhores evidências para a possibilidade de liberação de funcionamento das atividades econômicas. A flexibilização escalonada, obedecendo ao tempo para verificação do impacto de cada reabertura de atividade na transmissão do vírus, permite que os avanços sejam contínuos.

Se até agora, diz o comitê, a Capital apresenta resultados que servem como referências nacionais, também graças ao esforço dos 1,5 milhão de porto-alegrenses que fizeram a sua parte, deixando de conviver com familiares e amigos, sacrificando seus negócios ou empregos. Além disso, há mais de oito meses os profissionais de saúde estão arriscando suas vidas para cuidar dos pacientes da Covid-19. Por sete meses, as crianças e adolescentes ficaram longe da escola.

De acordo com o grupo, para que Porto Alegre mantenha o controle da pandemia, é fundamental que a população tenha consciência de que o vírus segue circulando.

“Não é o momento de relaxar. Todos os cuidados devem ser mantidos, como evitar aglomerações e manter os hábitos de higiene. Importante também assegurar que o comitê atuará rapidamente no controle da pandemia se os indicadores apontarem de maneira consistente uma nova aceleração de contágio”, diz o comunicado do comitê.

