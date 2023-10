Brasil Comitiva de ministros participa da “Caravana Federativa” em Porto Alegre

19 de outubro de 2023

Mais de dois mil inscritos estão participando da "Caravana Federativa". Foto: Divulgação/GovBr

A terceira edição da “Caravana Federativa”, do governo federal, iniciou nesta quinta-feira (19) em Porto Alegre. O evento segue até esta sexta-feira (20) no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

O objetivo da ação é ampliar a oferta de serviços do governo federal, levando atendimentos aos municípios e estados por meio da participação dos ministérios, órgãos públicos e entes federativos. Representantes de ministérios e diversos órgãos nacionais estão na capital gaúcha para dialogar com prefeitos gaúchos na iniciativa que é promovida pelo governo federal com o apoio da Federação das Associações de Municípios (Famurs).

Na abertura do encontro, o secretário especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, anunciou para 30 de outubro a liberação, por parte do governo, de uma recomposição do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), principal fonte de recurso para grande parte das prefeituras brasileiras.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, salientou que municípios, estados e União necessitam trabalhar em políticas para enfrentar os desastres climáticos. Melo ainda falou que o Brasil precisa ampliar as políticas públicas de enfrentamento às crises climáticas.

“Porto Alegre tem hoje 82 mil pessoas vivendo em 142 áreas de risco. Precisamos de uma política urbana mais concreta com prevenção, mitigação e recuperação para as áreas de risco”, disse.

Mais de dois mil inscritos estão participando da “Caravana Federativa” que está em sua terceira edição, tendo passado anteriormente por Rio de Janeiro e Bahia.

Comitiva de ministros participa da “Caravana Federativa” em Porto Alegre

2023-10-19