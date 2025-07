Política Comitiva de senadores “vai quebrar a cara” nos Estados Unidos, diz Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo acompanha o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-apresentador da Jovem Pan Paulo Figueiredo, que acompanha o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) nos Estados Unidos, afirmou nessa quinta-feira (24) que a comitiva de senadores brasileiros “vai quebrar a cara” ao viajar ao país para tentar negociar um recuo no tarifaço. Suprapartidário, o grupo inclui dois ex-ministros do governo Bolsonaro.

“A comitiva está perdendo o tempo e vai quebrar a cara. Não há o que fazer sem um sinal claro e um compromisso de que o Brasil atenderá as demandas do presidente Trump”, disse Figueiredo. Questionado se vai encontrar os parlamentares ou compartilhar contatos com o grupo, ele negou.

Figueiredo foi denunciado há cinco meses no processo da trama golpista, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Até o momento, ele não apresentou defesa, e deve ser julgado à revelia.

Nesta sexta-feira (25), oito senadores viajarão a Washington para discutir o tarifaço contra importações brasileiras, previsto para entrar em vigor na sexta-feira, 1º. Antes do embarque, os parlamentares já se reuniram com o chanceler Mauro Vieira na quarta-feira, 23. Nos EUA, o grupo irá à Embaixada brasileira e à Câmara de Comércio daquele país.

A missão será liderada por Nelsinho Trad (PSD-MS), presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, e tem perfil suprapartidário, com senadores dos partidos do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Em entrevista à Coluna no último dia 14, Eduardo Bolsonaro reforçou que ele e Figueiredo participaram das discussões com o governo americano que levaram o presidente dos EUA, Donald Trump, a anunciar o tarifaço, e que as negociações do Brasil sobre a super taxação precisam passar pela dupla.

“O primeiro movimento (de negociação) tem que ser com as pessoas que tiveram mais sucesso que a diplomacia brasileira”, disse, na ocasião, ao ser indagado sobre a investida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para se colocar como um intermediário.

“Eu e Paulo Figueiredo conseguimos levar fatos à Casa Branca que culminaram no momento que a gente está vivendo agora. Os canais corretos a serem buscados não são com os políticos tradicionais, mas sim comigo e com Paulo Figueiredo”, completou.

Veja a lista dos senadores que irão aos EUA:

– Nelsinho Trad (PSD-MS);

– Jaques Wagner (PT-BA);

– Tereza Cristina (PP-MS);

– Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

– Esperidião Amin (PP-SC);

– Rogério Carvalho (PT-SE);

– Fernando Farias (MDB-AL);

– Carlos Viana (Podemos-MG).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/comitiva-de-senadores-vai-quebrar-a-cara-nos-estados-unidos-diz-paulo-figueiredo-aliado-de-eduardo-bolsonaro/

Comitiva de senadores “vai quebrar a cara” nos Estados Unidos, diz Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro

2025-07-24