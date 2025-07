Política Supremo reflete um país polarizado e tem racha na avaliação popular

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

O porcentual de cidadãos que desaprovam a atuação da Corte é maior, mas ainda não tão distante da aprovação. (Foto: Wallace Martins/STF)

Com o País cada vez mais polarizado, há um racha na avaliação popular sobre o Supremo Tribunal Federal (STF). O porcentual de cidadãos que desaprovam a atuação da Corte é maior, mas ainda não tão distante da aprovação. Pesquisa Ipespe aponta os seguintes índices: 49% X 41%. Os que não responderam ou não souberam somaram 8%. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos.

Não há nesse levantamento comparação de períodos anteriores, para avaliar a dinâmica da curva e o ritmo de deterioração da imagem, entretanto. Já a situação do Congresso é de ‘terra arrasada’. A Câmara é desaprovada por 63% e aprovada por 24%. No Senado, o contraste é 61% a 25%.

Em relação ao governo Lula, a desaprovação ainda supera a aprovação, mas a diferença caiu de 14 para 8 pontos. Em maio, 54% tinham visão negativa da gestão petista. Agora são 51%. A avaliação positiva subiu de 40% para 43%.

A pesquisa, que ouviu 2.500 pessoas, foi realizada entre os dias 19 e 22 de julho, ou seja, após o anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre o tarifaço ao Brasil, o que tem gerado dividendos políticos para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Rejeição a Trump

A rejeição ao governo do presidente dos EUA, Donald Trump, registrou um novo aumento no Brasil, segundo pesquisa Pulso Brasil/Ipespe realizada entre os dias 19 e 22 de julho. O levantamento, divulgado pela coluna da jornalista Mônica Bergamo, mostra que a desaprovação de Trump subiu de 55% em maio para 61% em julho, após o anúncio de tarifas contra produtos brasileiros. A aprovação caiu de 39% para 33% no mesmo período.

A pesquisa ouviu 2.500 pessoas em todo o país e revela ainda que a proximidade com Trump pode ser um fardo para candidatos à Presidência em 2026: 53% dos entrevistados acreditam que a associação com o líder americano prejudicará as campanhas.

Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é desaprovado por 60% dos brasileiros em sua reação à crise com os EUA (ante 32% de aprovação), o governo Lula tem avaliação mais equilibrada: 50% aprovam sua postura, contra 45% que a criticam.

A decisão de Trump de revogar os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como pressão para encerrar o processo contra Bolsonaro por tentativa de golpe também é rejeitada pela maioria: 57% discordam da medida, enquanto 37% a apoiam.

Sobre a possível taxação de grandes empresas de tecnologia como retaliação aos EUA, 55% dos entrevistados são favoráveis, e 40% se opõem. O tema ganhou destaque após Lula afirmar que a medida está em estudo.

No ranking de avaliação de lideranças, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aparece quase empatado com o pai, sendo desaprovado por 59% (27% de aprovação). Já o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem 46% de rejeição e 32% de apoio por sua atuação na crise. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo e do Ipespe.

Supremo reflete um país polarizado e tem racha na avaliação popular

