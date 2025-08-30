Sábado, 30 de agosto de 2025

Colunistas Comitiva do Chile conhece em Arroio do Sal o projeto do Porto Meridional: “Empreendimento estratégico para a logística e o desenvolvimento econômico do RS”

Por Flavio Pereira | 30 de agosto de 2025

Flavio Monteiro, diretor da UPM; Joelci da Rosa Jacobs (Pardal), ex-prefeito de Arroio do Sal; o parlamentar chileno Ulises Carabantes; Valdeci Rodrigues, dirigente do CORE, e o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

“Muita gente ainda não percebeu a real dimensão do que representa esse fabuloso investimento social e econômico do Porto Meridional. Ele é algo que vai transformar não só a economia de Arroio do Sal, mas alavancar a economia do Rio Grande do Sul e do Sul do Brasil”, afirmou ontem o prefeito de Arroio do Sal, Luciano Pinto da Silva. Na véspera, o prefeito esteve com uma comitiva de políticos e empresários chilenos na Fiergs, a Federação das Industrias do Estado onde foi recebido pelo seu presidente, Claudio Bier. Na ocasião, Claudio Bier reafirmou o papel estratégico do Porto Meridional em Arroio do Sal:

“Trata-se de uma obra transformadora que vai reposicionar o Estado no mapa logístico do Brasil e do Cone Sul. É um projeto estratégico que ampliará a capacidade de exportação e importação, tanto da indústria quanto do agronegócio. Além disso, vai desafogar portos saturados e reduzir significativamente os custos logísticos. Essas iniciativas são oportunidades para um novo ciclo de crescimento social e econômico”, acrescentou.

“Estamos receptivos a investimentos”, afirma o prefeito de Arroio do Sal

O prefeito conversou com o colunista ontem em Arroio do Sal, logo após o término de um encontro na Câmara de Vereadores, onde foram apresentados a uma caravana de lideranças políticas e empresariais do Chile, os detalhes do projeto do Porto Meridional. Para Luciano Pinto, “o Porto Meridional é de interesse nacional. O Rio Grande do Sul, e em especial o Litoral Norte, possuem um potencial extraordinário e estão receptivo a investimentos. Quando recebemos uma delegação de um país amigo, como o Chile, disposta a estreitar relações, nos sentimos honrados e orgulhosos em apresentar um empreendimento desta magnitude”, disse.

Porto Meridional vai reduzir custos de logística

O diretor jurídico do Porto Meridional, André Busnello, conversou com os membros da comitiva chilena sobre o empreendimento, com destaque para as perspectivas de instalação do terminal, seus próximos passos e os impactos previstos tanto no âmbito regional quanto estadual. O diretor da DTA (empresa responsável pelo projeto), apresentou detalhes do projeto, destacando que além dos cuidados com o meio ambiente, será importante o foco nos aspectos políticos e de desenvolvimento, com os efeitos econômicos, como geração de empregos e melhorias para o escoamento da produção industrial com redução dos custos de logística. A DTA projeta que o porto terá capacidade para movimentar 50 milhões de toneladas de cargas por ano. A área tem 80 hectares. Durante o encontro na Câmara de Vereadores, foi mencionada a necessidade de integração com vários setores da sociedade para que o empreendimento tenha vínculos com a comunidade. Nesse sentido, o vice-presidente do Conselho Regional dos Representantes comerciais, Valdeci Rodrigues destacou que vários serviços que serão impulsionados a partir deste empreendimento, “certamente terão o apoio e a parceria dos representantes comerciais”.

Chilenos apoiam alternativas de conectividade entre os dois países

O senador chileno Ulises Carabantes, ex-secretário regional do ministério de minas e energia de Atacama (Chile) e atual presidente do Comitê do Corredor Passo de San Francisco destacou o papel da integração entre os países e o potencial logístico do projeto. “Queremos ser uma alternativa de conectividade entre Chile, Argentina e Brasil. Esta visita é um passo concreto nessa articulação”, afirmou. Carabantes mencionou as perspectivas de integração entre os dois países através do Corredor Passo de San Francisco e o Porto Meridional. A visita da comitiva chilena ao Rio Grande do sul foi organizada pelo diretor de Articulação da UPM (União dos Parlamentares Sul Americanos e do Mercosul), o brasileiro Flavio Monteiro.

* Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.
O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

