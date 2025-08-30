Bruno Laux Criminalidade em alta: vereadores convocam reunião sobre segurança no Centro Histórico de Porto Alegre

Por Bruno Laux | 30 de agosto de 2025

(Foto: Elson Sempé Pedroso/CMPA)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Criminalidade no Centro

A Comissão de Segurança Urbana da Câmara de Porto Alegre promoverá, na próxima -feira, uma reunião com comerciantes, moradores e representantes das forças de segurança para discutir o aumento da criminalidade no Centro Histórico da Capital. Articulado pelos vereadores Vera Armando (PP) e Jessé Sangalli (PL), o encontro abordará a rotina de furtos e roubos que tem marcado o cotidiano do bairro, atualmente líder em registros desse tipo de crime na cidade. Os proponentes destacam que o objetivo é integrar esforços e buscar soluções práticas para recuperar a sensação de segurança e melhorar as condições para quem vive, trabalha ou circula em uma das regiões mais movimentadas e estratégicas de Porto Alegre.

Missão na China

O diretor-geral da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do RS, Roger Pozzi, acompanhará entre os dias 1º e , na China, uma missão da Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos. Realizada em parceria com a ApexBrasil, a viagem busca fortalecer a presença internacional da indústria brasileira do setor coureiro calçadista e fomentar parcerias estratégicas com o mercado asiático. A comitiva brasileira integrará visitas técnicas a centros de inovação, indústrias de calçados e varejos especializados e feiras nas cidades de Xangai, Lishui, Quanzhou/Jinjang e Guangzhou, além de participar da All China Leather Exhibition, considerada uma das maiores feiras mundiais do setor.

Direitos dos servidores

A Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia gaúcha recebeu nesta -feira representantes dos servidores públicos municipais do RS para dialogar sobre a situação da categoria. Articulados pelo deputado Leonel Radde (PT), presidente do colegiado, os participantes denunciaram a perda recorrente de direitos e a precarização do serviço público, além do crescimento de contratações temporárias e terceirizadas. Entre os problemas relatados, destacam-se episódios de assédio moral, más condições de trabalho e uso de adicionais de insalubridade como forma de completar salários. Ao fim do encontro, foi encaminhada a construção de um pacto de cooperação institucional para acompanhar os impactos dessas mudanças, além da criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, proposta por Radde.

Madeira taxada

A Frente Parlamentar da Silvicultura da Assembleia Legislativa promoveu nesta -feira uma reunião online para debater a crise enfrentada pelo setor de base florestal no Brasil. Conduzido pelo deputado estadual Carlos Búrigo (MDB), o encontro abordou os impactos do tarifaço norte-americano sobre a produção e beneficiamento da madeira brasileira, diante do papel central das atividades para a geração de emprego, renda e arrecadação de diversos municípios gaúchos. De modo a conceder atenção ao segmento, a Famurs, representada na reunião pela presidente Adriane Perin, se comprometeu a articular, junto às federações de Santa Catarina e Paraná, uma audiência com o vice-presidente Geraldo Alckmin para tratar do tema. A reunião buscará sensibilizar o governo federal e incentivar a busca de soluções que reduzam os impactos das medidas, preservando postos de trabalho e a competitividade de um dos setores mais estratégicos da região Sul.

Problema de gestão

Durante pronunciamento na tribuna do Senado nesta -feira, o senador Paulo Paim (PT-RS) tornou a criticar propostas de reforma da Previdência Social defendidas por segmentos do setor privado, como o sistema financeiro. O parlamentar gaúcho avalia que tais medidas visam retirar direitos dos trabalhadores e abrir caminho para a privatização, seguindo um modelo de capitalização semelhante ao do Chile. Para o senador, o sistema previdenciário do Brasil é superavitário – conforme identificado na CPI da Previdência, que presidiu – e os problemas do setor decorrem de gestões ineficazes. “O verdadeiro problema não está no modelo em si, mas na gestão de recursos: má administração, corrupção, desonerações, sonegação, falta de fiscalização mais severa e dívidas bilionárias não cobradas de grandes grupos econômicos”, pontua Paim.

