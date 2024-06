Porto Alegre Comitiva holandesa apresenta relatório com dicas para uma melhor proteção de Porto Alegre contra enchentes

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Versão final do estudo deve ser entregue à prefeitura em três semanas. (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Transcorridos cinco dias desde o seu desembarque em Porto Alegre, uma comitiva de especialistas da Holanda apresentou à prefeitura nessa segunda-feira (10) um relatório com sugestões para melhor proteger a capital gaúcha contra enchentes. Dentre as medidas recomendadas estão um sistema permanente de monitoramento do nível e dos ventos no Guaíba, além da recuperação do sistema de contenção de transbordos.

A equipe visitante também indicou como fundamental o acompanhamento das previsões climáticas, a emissão de alertas à população e a criação de um sistema integrado entre os governos municipal, estadual e federal. Outro aspecto ressaltado pelo estudo é a proposta de um cronograma de quatro fases:

– Ações imediatas (até setembro deste ano).

– Ações no curto prazo (até o final de 2025).

– Ações no médio prazo (até final de 2026).

– Ações no longo prazo (até 2030).

O estudo foi detalhado ao prefeito Sebastião Melo e ao diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Maurício Loss, bem como outros técnicos, durante reunião na sede da órgão. Em três semanas, eles devem receber uma versão definitiva do relatório, que será analisado pela administração porto-alegrense – no foco está um provável termo de cooperação conjunta.

Conhecimento de causa

A iniciativa é da Rede Diplomática e Econômica Holandesa no Brasil, com apoio do Consulado-Geral em São Paulo e do Escritório de Negócios do país europeu na Região Sul do Brasil (NBSO, sediado em Porto Alegre). O trabalho foi realizado sem custos para a prefeitura da capital gaúcha.

A Holanda é um dos chamados “Países Baixos” (junto com Bélgica e Luxemburgo), denominação que não se deu por acaso: boa parte de seu território está situada abaixo do nível do mar, ampliando assim os riscos de inundações. Esse aspecto geográfico motivou um aprimoramento técnico que se tornou referência mundial em engenharia hidráulica e segurança contra inundações.

A comitiva é formada por especialistas do programa de Redução de Risco de Desastres (DRRS, na sigla original) dos Países Baixos, vinculado à Agência Empresarial Holandesa (RVO). Para elaborar o diagnóstico, seus integrantes se reuniram com técnicos e representantes das três esferas governamentais, além de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Também visitaram comportas, diques e casas de bombas nas Zonas Norte, Sul e Central (além das Ilhas).

(Marcello Campos)

