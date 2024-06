Esporte Real Madrid desmente Ancelotti e diz que disputará Super Mundial

Por Redação O Sul | 10 de junho de 2024

Logo após o comunicado do Real Madrid, Ancelotti utilizou as redes sociais para se retratar. Foto: Reprodução Logo após o comunicado do Real Madrid, Ancelotti utilizou as redes sociais para se retratar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Real Madrid emitiu um comunicado oficial para desmentir as declarações de Carlo Ancelotti de que o clube negaria o convite para disputar o Super Mundial de Clubes, organizado pela Fifa, em 2025.

Em entrevista ao diário Il Giornale, o treinador havia dito que os valores oferecidos pela entidade para a participação da equipe no torneio eram irrisórios e que, por isso, o Real não disputaria a competição.

“O Real Madrid C.F. anuncia que em nenhum momento foi questionada a sua participação no novo Mundial de Clubes que será organizado pela Fifa na próxima temporada 2024/2025. Portanto, nosso clube irá disputar, conforme planejado, esta competição oficial que enfrentamos com orgulho e com o maior entusiasmo para fazer nossos milhões de torcedores ao redor do mundo sonharem novamente com um novo título”, afirmou o clube espanhol em nota.

Retratação

Logo após o comunicado do Real Madrid, Ancelotti utilizou as redes sociais para se retratar e falou, inclusive, sobre a possibilidade de conquistar mais um título no comando do time.

“Em minha entrevista ao Il Giornale, minhas palavras sobre o Mundial de Clubes da Fifa não foram interpretadas da maneira que eu pretendia. Nada mais distante do meu interesse descartar a possibilidade de disputar um torneio que considero uma grande oportunidade para seguir brigando por grandes títulos com o Real Madrid”, publicou o italiano no X.

No último dia 1º, Carlo Ancelotti conquistou mais um título da Champions League no comando do Real Madrid, o seu terceiro com o clube — além da conquista sobre o Borussia Dortmund, em Wembley, o técnico também foi campeão nas temporadas 2013/2014 e 2021/2022.

Contratação merengue

Kylian Mbappé é o novo jogador do Real Madrid. Após a conquista da Champions League, o clube espanhol anunciou a contratação de um dos principais atacantes do mundo por cinco temporadas. O francês ficou livre no mercado após não renovar com o PSG e chega ao Real por custo zero.

O acordo tem cinco anos de duração, expirando ao final do primeiro semestre de 2029. O salário está estimado em 15 milhões de euros anuais (cerca de R$ 85 milhões), além de um bônus de assinatura de 150 milhões de euros, divididos em parcelas pagas ao longo do vínculo.

