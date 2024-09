Geral Como a corrida presidencial nos Estados Unidos ficou tão acirrada e o que podemos esperar nas eleições deste ano

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2024

Donald Trump trabalha para conter a ascensão de Kamala Harris. (Foto: Reprodução)

Enquanto o Donald Trump recorre à obscenidade, ao menosprezo racial e às insinuações sexuais para conter a ascensão de Kamala Harris nas pesquisas relacionadas às eleições presidenciais nos Estados Unidos, ele tem diante de si um obstáculo assustador: a intensa hostilidade dos democratas a tudo que é republicano.

O que isso quer dizer? Kamala consolidou o apoio de grupos democratas importantes — os jovens, os eleitores negros, as mulheres, os hispânicos — que estavam pouco entusiasmados em relação a Biden.

Esses eleitores compartilham com seus colegas democratas uma profunda animosidade ao Partido Republicano. Eles apresentam uma desconfiança inerente de Trump e é pouquíssimo provável que troquem de candidato para apoiá-lo.

A mesma lógica funciona no sentido contrário.

Desde a saída de Biden da disputa, a posição de Trump nas pesquisas permaneceu consistentemente firme na faixa de 45% a 48% — um bloco de eleitores aparentemente imunes às críticas ao seu líder escolhido.

Assim como a esmagadora maioria dos apoiadores de Harris não vai mudar para Trump, o apoio a Trump está firmemente enraizado, efetivamente criando um teto na capacidade de Kamala de ampliar sua atual liderança modesta.

O eleitorado americano, como escreveram Lynn Vavreck, cientista política da UCLA, e seus coautores, está “calcificado”. A polarização não apenas nos separa; ela mantém as coalizões unidas.

Na ausência de uma circunstância imprevista, a eleição de 5 de novembro será acirrada, assim como foram as de 2016 e 2020, com o resultado muito provavelmente determinado por sete estados em disputa: Michigan, Pensilvânia, Wisconsin, Geórgia, Nevada, Arizona e Carolina do Norte.

Pequenas mudanças de 1% a 3% nesses estados determinarão se o 47º presidente será Trump ou Kamala.

Como está previsto um resultado tão apertado — e porque estamos tão polarizados — a eleição de 2024 será uma batalha dos dois lados para levar o eleitor às urnas, para aumentar a participação entre seus apoiadores menos comprometidos, enfatizando a mobilização em vez da persuasão.

Christopher Federico, um cientista político da Universidade de Minnesota, descreveu em um e-mail os limites do resultado das eleições presidenciais na nossa era: “A questão de saber se Kamala — ou, nesse caso, qualquer candidato presidencial de um grande partido — é prejudicada ou ajudada pela polarização é complexa. Por um lado, a extensão da polarização e da classificação dificulta que candidatos democratas ou republicanos gerem votos cruzados de membros do outro partido. Isso cria uma espécie de teto para cada partido. Por outro lado, a polarização também cria um “piso” — em um ambiente altamente polarizado e classificado, o partido de fora é uma opção tão inaceitável que até mesmo pessoas não impressionadas com um candidato do partido do governo vão desertar”.

De acordo com a estimativa de Federico, “a maioria dos ganhos de Harris até agora e no tempo restante virá da ativação de eleitores que geralmente são predispostos a votar nos democratas”.

Há outros que compartilham essa visão.

Elizabeth Simas, cientista política da Texas A&M, observou em um e-mail que, como “há muito poucos eleitores partidários que mudarão de lado, as eleições acabam sendo mais uma questão de ativação do que de persuasão. É uma tentativa de fazer com que aqueles que se dizem favoráveis a um candidato compareçam às urnas”.

Adam Carlson — um analista de pesquisas democrata — compilou recentemente dados de tendências demográficas de votação comparando os níveis de apoio a Biden em diferentes pesquisas feitas entre 1º e 20 de julho com os níveis de apoio a Kamala em pesquisas feitas de 22 de julho a 9 de agosto. Em todo o país, Carlson encontrou um ganho líquido de 3,4 pontos para Harris.

A melhora de Kamala em relação às margens de Biden entre eleitorados específicos foi muito maior: eleitores de 18 a 34 anos, ganho de 12,5 pontos; independentes, ganho de 9,2 pontos; mulheres, ganho de 8,2; Hispânicos, ganho de 6,3. Embora os ganhos de Kamala sejam maiores do que suas perdas, ela perdeu terreno em comparação com Biden entre os graduados universitários brancos, queda de 0,5 ponto; homens, queda de 2,2; republicanos, queda de 3,9 e eleitores com mais de 64 anos, queda de 3,9.

Várias fontes sustentam a análise atual de Carlson.

A média da RealClearPolitics de várias pesquisas em estados-chave observou Trump com pequenas margens de vantagem em três estados — 0,5% no Arizona, 0,7 ponto na Carolina do Norte e 0,2 ponto na Geórgia; um empate em Nevada; e Harris à frente em três estados, alta de 1,4 ponto em Wisconsin, 1,1 em Michigan e 0,5 ponto na Pensilvânia. Todas essas porcentagens estão dentro da margem de erro.

Para efeito de comparação, em 21 de julho, o dia em que Biden desistiu, Trump liderava nacionalmente por 4,3 pontos e estava à frente em todos os sete estados-chave.

O VoteHub, um site de rastreamento eleitoral, acompanhou as pesquisas presidenciais de 5 de agosto a 3 de setembro e descobriu que Kamala estava deixando a condição de zebra e criando uma vantagem cada vez maior em relação a Trump.

Em 5 de agosto, Trump tinha uma liderança estatisticamente insignificante de 46,4 contra os 46,2 de Kamala. Em 24 de agosto, Kamala havia avançado 2,6 pontos, 48,4 a 45,8, e em 3 de setembro ela liderava por 3,3 pontos, 48,8 a 45,5.

Essas mudanças relativamente pequenas refletem o quanto a disputa é acirrada. As informações são do jornal The New York Times.

