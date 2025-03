Mundo Saiba como a presidente do México está conquistando a confiança de Trump

Por Redação O Sul | 8 de março de 2025

Após meses de disputa comercial com Donald Trump, a abordagem calculista e tecnocrática de Sheinbaum em relação à política de repente parece ser uma força crucial. (Foto: EBC)

O estilo pouco apaixonado da presidente Claudia Sheinbaum durante a campanha eleitoral foi visto, em algum momento, como uma fraqueza política, a ponto de seu oponente na eleição presidencial mexicana do ano passado chamá-la de “dama de gelo”.

No entanto, após meses de disputa comercial com Donald Trump, a abordagem calculista e tecnocrática de Sheinbaum em relação à política de repente parece ser uma força crucial. Seu comportamento tem mostrado se encaixar bem com seu vizinho imprevisível, cujas ameaças tarifárias foram recebidas com raiva pelo presidente canadense, Justin Trudeau.

Depois de conversar com Sheinbaum por telefone na quinta-feira, Trump anunciou que pausaria até 2 de abril as tarifas de 25% sobre todos os bens e serviços mexicanos incluídos no acordo comercial da América do Norte, conhecido como T-MEC. Foi uma decisão tomada “como um acordo e por respeito à presidente Sheinbaum”, disse ele em uma publicação nas redes sociais.

Era a segunda vez em dois meses que Sheinbaum, que manteve uma postura cooperativa em resposta às ameaças tarifárias de Trump, conseguiu a prorrogação após um diálogo telefônico encantador com seu colega americano.

E, embora os EUA tenham concedido posteriormente o mesmo adiamento ao Canadá, o tom respeitoso de Trump para Sheinbaum contrastou fortemente com suas reações a líderes estrangeiros que o confrontaram diretamente, incluindo Trudeau e o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky.

Apenas um dia antes, Trump havia desconsiderado os esforços do Canadá para evitar as mesmas tarifas depois de uma ligação telefônica com Trudeau, dizendo nas redes sociais que o primeiro-ministro havia “causado em grande parte os problemas que temos com eles devido às suas fracas políticas fronteiriças”.

Isso, apesar de as estatísticas do governo dos EUA mostrarem que os agentes encontram quantidades muito pequenas de fentanil na fronteira entre os EUA e o Canadá ou nas proximidades.

Foi também outra vitória precoce para uma presidente mexicana que assumiu o cargo no ano passado enfrentando ceticismo sobre sua capacidade de enfrentar Trump da mesma forma que fariam seus pares globais mais combativos — e em sua maioria masculinos.

Andrés Manuel López Obrador, cuja inclinação para o espetáculo político o tornou uma figura popular e duradoura, só aprofundou as questões que a primeira mulher a presidir o México enfrenta.

Mas, assim como no mês passado, sua capacidade de chegar a um acordo dependeu em grande parte da postura serena que ela manteve ao longo da disputa, assim como a crescente compostura e habilidade que demonstrou como comunicadora política.

Isso permitiu que, pelo menos por enquanto, Sheinbaum conseguisse acalmar Trump e, ao mesmo tempo, convencer o povo mexicano — entre os quais goza de uma enorme popularidade — de que está defendendo seus interesses em uma disputa com um vizinho muito mais poderoso.

Após aceitar enviar 10.000 membros da Guarda Nacional à fronteira como parte das negociações do mês passado, Sheinbaum desta vez apresentou a Trump a ideia de que as ações do México estão funcionando. Ela citou dados da Agência de Aduanas e Proteção de Fronteiras dos EUA que detalham uma queda constante nas apreensões de fentanil no lado americano da fronteira.

“Então eu disse a ele: ‘Estamos tendo resultados, presidente Trump’”, disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa diária após a ligação. “Eu disse a ele que entendia sua preocupação com o déficit dos EUA, mas que seria melhor continuar trabalhando e dialogando juntos. Eu realmente quero dizer que fomos tratados com muito respeito.”

Foi uma resposta muito no estilo dela, uma política formada como engenheira que muitas vezes parece mais adequada para a tranquila vida acadêmica — uma profissão do passado — do que para as duras batalhas do presente geopolítico.

Quando lhe perguntaram durante as eleições como ela se enfrentaria ao seu oponente, Sheinbaum respondeu a um repórter de rádio que sua estratégia era “não cair em provocações”. Ela adotou uma abordagem semelhante com Trump, recusando-se a participar de brigas retóricas e insistindo que aguardaria para conhecer os detalhes das propostas americanas antes de reagir a cada uma delas.

Junto com sua equipe econômica, Sheinbaum usou regularmente as coletivas de imprensa matinais diárias para fazer apresentações catedráticas sobre como as tarifas aos produtos mexicanos afetariam a economia e os consumidores americanos, detalhando os efeitos sobre os preços de automóveis e outros produtos.

Embora tenha tomado cuidado para evitar a percepção de estar se tornando “subserviente” aos EUA, Sheinbaum optou por se apresentar repetidamente como uma parceira em vez de uma adversária. Ela até falou em inglês por telefone com Trump, uma habilidade que aperfeiçoou quando morou nos EUA e que lhe permitiu construir uma boa relação entre eles.

Ela manteve essa abordagem mesmo quando as tarifas de Trump entraram em vigor no início desta semana, apesar dos esforços do México para apaziguar Washington, considerando suas próprias tarifas sobre produtos chineses e transferindo 29 mexicanos acusados de crimes nos EUA. As informações são do portal O Globo.

