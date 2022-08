Mundo Como a seca no rio Reno impacta a economia da Alemanha e agrava crise energética

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











A situação é uma reminiscência de 2018, quando problemas semelhantes com o rio levaram a uma “paralisação do transporte de mercadorias”. Foto: Reprodução A situação é uma reminiscência de 2018, quando problemas semelhantes com o rio levaram a uma “paralisação do transporte de mercadorias”. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O rio Reno, na Alemanha, está ficando muito seco, atrapalhando as cadeias de suprimentos e criando mais problemas para sua economia em dificuldades. A água no rio caiu para níveis “excepcionalmente baixos” em algumas áreas, interrompendo o transporte na hidrovia interior mais importante do país, disseram autoridades alemãs.

A falta de chuva nos últimos meses significa que os navios de carga estão agora transportando cargas mais leves, os custos de transporte estão subindo e os riscos econômicos e de fornecimento de energia estão piorando.

No mês passado, o Instituto Federal de Hidrologia da Alemanha alertou que os fluxos de água no medidor Kaub, localizado a oeste de Frankfurt, já estavam em apenas 45% dos níveis médios para esta época do ano. A agência disse que criou “obstruções frequentes” para os navios.

Agora, os níveis de água devem cair ainda mais antes de subir “muito ligeiramente” nas próximas semanas, disse a Autoridade de Navegação e Hidrovias do Reno. A situação é uma reminiscência de 2018, quando problemas semelhantes com o rio levaram a uma “paralisação do transporte de mercadorias” e reduziram o crescimento econômico alemão em cerca de 0,2%, segundo economistas do Deutsche Bank.

Custos mais altos

Embora os níveis de água este ano ainda não tenham caído na mesma proporção, “navios de carga já precisam reduzir a quantidade de carga”, escreveram em um relatório na semana passada. “Por isso, o transporte fica mais caro.”

Por exemplo, no medidor de Kaub, níveis de água abaixo de 75 centímetros geralmente significam que um grande navio porta-contêineres “precisa reduzir seu carregamento para cerca de 30%”, disseram os economistas.

“Também há uma taxa maior na Alemanha para pagar a carga quando os níveis de água caem abaixo de um certo nível”, alertaram os analistas de seguros do UBS.

A seca pode agravar uma crise ainda maior para a maior economia da Europa, que já enfrenta o risco de recessão por causa de uma crise de energia, alta inflação e gargalos na cadeia de suprimentos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo