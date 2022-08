Porto Alegre Oito linhas de ônibus têm mudança de terminais no Centro de Porto Alegre nesta segunda

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Os locais serão sinalizados e agentes vão orientar a população nos primeiros dias após as alterações. Foto: Divulgação

A prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), divulga a alteração do terminal de oito linhas do transporte coletivo localizadas no Centro Histórico. As linhas haviam sido deslocadas para a Praça Farroupilha, mas foram necessários ajustes para qualificar o atendimento.

As mudanças serão realizadas nesta segunda-feira (15). Os locais serão sinalizados e agentes vão orientar a população nos primeiros dias após as alterações.

Alterações

– Linhas 621 (621 Nova Gleba/Santa Rosa), 627 (Agostinho): terminal alterado da Praça– Farroupilha para Plataforma C do Terminal do Centro Popular de Compras (CPC).

– Linhas SD 72 (Santa Rosa/Anchieta Semi-direta) e SD 73 (Fernando Ferrari/Anchieta Semi-direta): saem da avenida Júlio de Castilhos, quase esquina Dr. Flores, para a Plataforma C do Terminal do Centro Popular de Compras (CPC).

– Linhas 705.2 (Aeroporto/Ceasa) e 432.1 (Petrópolis/Carlos Gomes): saem da Plataforma C do Terminal do CPC para a avenida Júlio de Castilhos, junto ao CPC.

– Linhas 617 (Iguatemi)/620 (Iguatemi Vila Jardim): também trocam de box, mas permanecem na plataforma C do CPC.

