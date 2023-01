Colunistas Como aliviar o inchaço causado no verão

Por Filipe Guerrero Gracia | 16 de janeiro de 2023

Com a chegada do Verão e as altas temperaturas, os anéis não entram mais nos dedos, o corpo começa a ficar cansado das tarefas do dia a dia e os sapatos apertados. O excesso de calor é inimigo da circulação sanguínea e faz com que as veias se dilatem, por isso, o inchaço, dor e até mesmo a sensação do ganho de peso são bem comuns nessa época do ano.

Outros fatores também podem causar o desconforto como: obesidade, cigarro, bebidas em excesso, uso de anticoncepcionais, alteração na alimentação e o sono.

Quando está quente, nosso corpo entende que a resposta adequada é se autorregular na tentativa de reduzir a temperatura do corpo. Por isso, é tão importante se manter hidratado no verão e sempre carregar uma garrafinha de água. Por conta do suor, do atrito com a própria pele e até da escolha do tecido da roupa que se usa. Por isso, vale escolher tecidos leves que permitam que a pele respire e minimizem o contato com a pele.

Outra ação é praticar exercícios físicos para ativar a musculatura da panturrilha e, com isso, auxiliar no transporte do sangue de volta ao coração, evitando assim, o acúmulo de líquidos nas pernas. Na dieta, deve-se preferir uma alimentação saudável e com menos sal, pois essa causa aumento na retenção de líquidos e da pressão arterial.

As drenagens linfáticas são outra forma de auxiliar no direcionamento do líquido acumulado no tecido subcutâneo para de volta aos vasos sanguíneos e linfáticos, reduzindo assim, o inchaço e o desconforto. Ao repousar, procure-se deixar as pernas e pés apoiados em almofadas, de modo que fiquem mais elevados, facilitando assim, o retorno do líquido acumulado para os vasos sanguíneos. “Em outras palavras: descansar e colocar as pernas para cima”.

É importante considerar as particularidades de grupos como gestantes, idosos e crianças quando expostos ao calor, uma vez que a resposta ao calor funciona de forma diferente, o que deve ser levado em consideração para cuidados mais específicos.

Crianças, por exemplo, ainda têm as glândulas sudoríparas imaturas e, por isso, o calor excessivo pode levar a uma maior vulnerabilidade térmica. Já no caso do idoso, há uma diminuição da sensibilidade térmica, em especial para as condições de calor, associado ao próprio processo de envelhecimento que predispõe também à desidratação do corpo. Lembrando que a desidratação é um problema de saúde grave nessas duas faixas etárias.

Se você sabe que irá passar longos períodos fora de casa exposto ao sol, redobre os cuidados com a hidratação do corpo: você pode ajudar seu corpo usando roupas de materiais leves e de cores claras, use e abuse de óculos escuros, chapéus e viseiras. Mesmo para quem está em casa e não está diretamente exposto ao sol, mas que sabe que irá sofrer com o calor, vale investir em cuidados especiais como ficar de olho na dieta evitando alimentos processados que contém muita gordura, sódio e substâncias que pioram o inchaço, manter a hidratação deixando pequenas garrafas ao alcance.

