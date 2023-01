Colunistas Imprudente, novo ministro da Agricultura se envolve em polêmica desnecessária

Por Flavio Pereira | 16 de janeiro de 2023

Ministro da Agricultura, Carlos Fávaro faz declaração inoportuna em momento de tensão política. (Foto: Agência Brasil)

Não repercutiu bem junto aos líderes brasileiros do agronegócio a declaração infeliz do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, acusando precipitadamente colegas empresários ligados ao agronegócio de financiarem os atos de vandalismo que ocorreram em Brasília no último domingo (08). Os atos merecem, é claro, o repúdio dos cidadãos. Porém, o pré-julgamento do ministro da Agricultura sobre tema que vem sendo tratado pela área própria – Polícia Judiciária, Justiça e Ministério Público – acontece ainda na fase de efervescência do episódio, é prematura, e não contribui para uma agenda de diálogo do novo governo com a sociedade.

O ministro disse à revista Veja, que “lamentavelmente acho que é verdade. Fazem parte daqueles poucos, mas muito raivosos, que não fazem bem ao agronegócio”. Na parte mais amena, mostrou otimismo: “Lula não taxou as exportações, não vai compactuar com invasões ilegais e não vai impedir fazendeiro de ter uma arma”.

Carina Belomé escolhe o silêncio

Candidata não eleita para a Câmara dos Deputados, a jornalista, ativista política e youtuber Carina Belomé (PSC) anunciou nas suas redes sociais que abandonou a militância partidária e não fará mais política. A gaúcha foi censurada pelo Instagram, meio que usava para manifestações monetizadas e anuncia que vai deixar o País.

Especialistas do Tesouro Nacional no comando da Fazenda gaúcha

O governador gaúcho Eduardo Leite completou o primeiro escalão da Secretaria da Fazenda. De olho na gestão das finanças do Estado a partir da adesão ao Regime de Recuperação Fiscal, trouxe nomes com trânsito junto ao sistema financeiro federal. Ele confirmou Itanielson Cruz como adjunto da Fazenda, que será comandada por Pricilla Santana. Ambos são oriundos da Secretaria do Tesouro Nacional. Cruz é um nome estratégico, pois comandava em Brasília a Coordenação de Relações e Análises Financeiras de Estados e Municípios, na STN, responsável pela análise das contas dos Estados que buscavam a adesão ao Regime de Recuperação Fiscal.

MDB presidirá a Assembleia Legislativa no primeiro ano

A sessão da Assembleia Legislativa, convocada para o dia 31, vai eleger por acordo entre as bancadas, uma chapa única, tendo como presidente o deputado Vilmar Zanchin, do MDB. No segundo ano, será a vez do PP indicar o decano da bancada, Adolfo Brito. O PT indicou Pepe Vargas para o terceiro ano. No quarto ano, será a vez do Republicanos indicar o seu decano, o deputado Sergio Peres. Como o regimento interno prevê mandatos de dois anos da mesa diretora, Zanchin e Pepe Vargas precisarão renunciar ao fim do primeiro ano, para permitirem a eleição do sucessor.

Deputados terão nome parlamentar com dois elementos

Uma curiosidade prevista no regimento interno da Assembleia Legislativa: os deputados precisam indicar à diretoria legislativa o nome politico que utilizarão durante o período do mandato. O nome parlamentar será composto de dois elementos, podendo o deputado, se necessário para individualizá-lo, utilizar três elementos.

Gabriel Souza governador

Desde sábado, o vice-governador Gabriel Souza está no exercício do governo. O ato de transmissão foi assinado pelo governador Eduardo Leite antes do embarque para o Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Gabriel já havia assumido por três dias o cargo de governador em 2021, quando presidia a Assembleia Legislativa.

Justiça vai liberar verbas para entidades beneficentes

Uma boa notícia: as Varas de Execuções Criminais das Comarcas de Bento Gonçalves e São Vicente do Sul abriram prazo de cadastramento para entidades com caráter social interessadas no recebimento de verbas depositadas a título de penas alternativas com prestações pecuniárias ou transação penal. Poderão participar entidades públicas e privadas que realizem atividades de caráter essencial nas áreas de assistência, segurança pública, educação, saúde e meio ambiente. O prazo para o cadastramento é de 30 dias, contando a partir da data de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) dessa quinta-feira (12). A Comarca de Bento Gonçalves abrange, além do município-sede, as cidades de Pinto Bandeira, Monte Belo do Sul e Santa Tereza. Já a Comarca de São Vicente do Sul também abrange o município de Mata.

