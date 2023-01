Bruno Laux Ameaça de repetição

Por Bruno Laux | 15 de janeiro de 2023

Governo detectou uma nova articulação de atos antidemocráticos.(Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ministro da Justiça e Segurança Pública federal, Flávio Dino, declarou que foi detectada uma nova articulação de atos antidemocráticos a serem realizados nesta . De acordo com Dino, grandes quantias em dinheiro devem ser mobilizadas para garantir segurança e infraestrutura frente à possibilidade de novos atos.

Atentos

Apesar de seguir monitorando e se preparando para qualquer ação que possa vir a ocorrer, o interventor federal, Ricardo Capelli, afirmou que não há possibilidade dos atos ocorridos anteriormente se repetirem com a mesma intensidade, salientando que o governo está atento a qualquer movimentação.

Pedido aceito

Foi acatado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o pedido da Procuradoria-Geral da República para incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito dos atos antidemocráticos ocorridos no DF.

Contribuição

Ao informar a decisão, Alexandre afirmou que a conduta do ex-presidente pode contribuído de forma muito relevante à “realização de atos criminosos e terroristas” tal qual os ocorridos no passado.

Negação

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro negou a participação dele nos atos antidemocráticos ocorridos em Brasília, afirmando que Jair jamais teve qualquer relação ou participação no que chamou de “movimentos sociais espontâneos”.

Reafirmação

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação federal, Paulo Pimenta, reafirmou em sua conta do Twitter que todos os que “planejaram, financiaram, apoiaram e participaram” dos atos ocorridos em Brasília, serão identificados e responderão pelos crimes cometidos.

Relançamento

Lula deve relançar na próxima -feira o programa Minha Casa Minha Vida. O relançamento ocorrerá na primeira viagem do presidente ao Nordeste após sua posse, ocasião na qual fará a entrega simbólica de quatro mil unidades de habitação no país.

EBC

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União a mudança na gestão da Empresa Brasil de Comunicação, movimento que segundo o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação federal, Paulo Pimenta, irá fortalecer a comunicação pública e a valorização dos empregados da instituição.

Afastamento

O ministro federal da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, deve seu afastamento solicitado pelo senador Marcos do Val (PODEMOS-ES). Marcos realizou a publicação de um documento o qual afirma que prova que Dino possuía conhecimento do planejamento dos atos antidemocráticos ocorridos no DF.

Ibama

O deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB/SB) deve assumir a presidência do Ibama. A indicação ao cargo foi realizada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

Assistência Social

Foram repassados a 473 municípios gaúchos uma verba de R$36,1 milhões enviada pela Secretaria de Assistência Social do estado. Os valores são destinados à políticas de assistência social nos mais diversos segmentos, as quais serão aplicadas de acordo com os Planos Municipais da pasta.

Fazenda

O governador Eduardo Leite nomeou Itanielson Cruz como secretário-adjunto da Secretaria da Fazenda do RS. Anteriormente, Itanielson estava à frente da Coordenação de Relações e Análises Financeiras de Estados e Municípios, na Secretaria do Tesouro Nacional.

Ato pela democracia

Um ato em defesa da democracia organizado pela Associação dos Juízes do RS deve ocorrer nesta -feira no átrio do Palácio da Justiça, em Porto Alegre. O evento deve contar com a participação dos Três Poderes estaduais, dos Tribunais regionais, de órgãos autônomos e de entidades da sociedade civil.

Feminicídio

O número de feminicídios no RS teve em 2022 um aumento de 10,4% em relação ao ano anterior. Os dados constam no balanço dos indicadores criminais do estado divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do estado.

Ampliação

A Santa Casa de Caridade, do município de Bagé, irá ampliar seu atendimento ambulatorial em gastroenterologia e ginecologia a partir de recursos financeiros recebidos da Secretaria da Saúde do estado. O anúncio durante uma reunião da instituição com a secretária da pasta, Aritta Bergmann.

Telemedicina

A partir de amanhã moradores da capital que precisem de atendimento de urgência ou emergência poderão optar pelo serviço de telemedicina. Os atendimentos serão realizados através de videochamada e uso de chat, e podem ser agendados através do site prefeitura.poa.br/poctelemedicina.

Acessibilidade

Nesta -feira começam em Porto Alegre as obras da ponte sobre o Arroio Mauá, projeto que ligará a Ilha Mauá à Ilha da Pintada, possibilitando maior acessibilidade aos moradores da região.

Transporte

A prefeitura de Porto Alegre realizou uma ampliação no horário e número de viagens de ônibus para a zona sul da capital. As modificações ocorrem com base na análise diária da prefeitura, assim como a partir das solicitações realizadas durante o Orçamento Participativo.

Transporte II

Foi sancionado pelo prefeito Sebastião Melo, o projeto do vereador Jessé Sangalli (Cidadania) o qual permite que vans escolares tenham permissão para circular na faixa azul das vias da capital.

Restrição

Em função da estiagem que afeta grande parte do RS, o município de Venâncio Aires decretou restrição para o uso de água até a metade . A medida busca evitar racionamentos maiores assim como a interrupção completa do serviço em determinados períodos do dia.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

