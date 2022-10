Tecnologia Como diminuir a letra do WhatsApp

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

No Android há um recurso próprio para isto. No iPhone, porém, é necessário alterar o tamanho da fonte em todo o sistema Foto: Divulgação

Se o tamanho atual da fonte não te agrada, saiba que é possível diminuir a letra do WhatsApp. No Android, o mensageiro disponibiliza um recurso próprio para aumentar ou reduzir a letra usada nas conversas, conforme suas preferências de leitura.

No iPhone, por outro lado, é necessário alterar o tamanho da fonte em todo o sistema para usar o WhatsApp com uma letra menor. Essas mudanças não são aplicadas para o WhatsApp Web — nesse caso, é necessário usar a ferramenta de zoom do seu próprio navegador. Saiba o que fazer em cada sistema operacional a seguir.

Como diminuir a letra do WhatsApp no Android

Abra o WhatsApp, toque no ícone de três pontos e acesse “Configurações”;

Depois, selecione a aba “Conversas”;

Acesse a opção “Tamanho da fonte”;

Escolha entre as três opções disponíveis. O WhatsApp oferece uma fonte grande, média ou pequena. Essa alteração impacta apenas a fonte das conversas. Para diminuir a letra dos menus e notificações, é necessário mudar o tamanho da fonte do sistema nas configurações do Android.

Como diminuir a letra do WhatsApp no iPhone

No WhatsApp para iPhone, não existe a configuração do app para reduzir a fonte das conversas. A alternativa é aplicar a mudança de fonte para todo o sistema, que afeta todos os outros menus e apps. Veja como:

Acesse os ajustes do iPhone e selecione “Tela e brilho”;

Depois, toque em “Tamanho do texto”;

Deslize a barra para a esquerda para reduzir o tamanho da letra no iOS.

Como diminuir a letra no WhatsApp Web

A versão Web também não apresenta um recurso nativo para mudar o tamanho da fonte nas conversas, mas existe uma alternativa prática no navegador. Com a função de zoom, é possível aumentar ou diminuir rapidamente a letra em cada aba.

Pressione “Ctrl” e “-” (no Mac, “Command” e “-“) para diminuir o zoom. Para voltar ao tamanho padrão, aperte “Ctrl” e “0”. A configuração é aplicada somente na aba atual, e não afeta outras páginas abertas no navegador.

