Por Rodrigo Hoffmann | 29 de março de 2022

A cidade não poderia chegar em um aniversário tão emblemático com um sentimento de otimismo tão grande. (Foto: Joel Vargas/PMPA)

O lugar que amo fez 250 anos e é muito bom falar sobre isso. Acredito que gostar da cidade onde mora é fundamental para ser feliz e posso afirmar que é muito possível ser feliz em Porto Alegre.

Trata-se de uma cidade cheia de árvores, o que já deixa as ruas e bairros muito bonitos. Os parques e praças também complementam essa beleza, além de nos entregar diversas possibilidades para curtir um fim de tarde ou passar horas nos finais de semana.

Nem vou falar muito da nova Orla do Guaíba. Nem a primeira fase, que já tinha mudado a cara da cidade e criado um novo cartão postal para o Sul do país, como na segunda, que entregou um verdadeiro clube público, com dezenas de quadras para todos os esportes. Eu juro que se fosse falar da Orla, daria um artigo inteiro sobre.

Além dos espaços públicos incríveis, nossa cidade tem grandes empresas,

universidades de altíssima tecnologia, recebe shows e eventos internacionais com muita frequência, espaços gastronômicos, esportivos, de lazer e entretenimento que só perdem para o grande centro do país.

A cidade não poderia chegar em um aniversário tão emblemático com um sentimento de otimismo tão grande. Importante frisar que não estou defendendo partido político, nem atual, nem anterior. Estou falando de sentimentos e emoções que vão muito além disso. Até porque estou falando do meu amor sobre Porto Alegre e ele não nasceu agora.

A gente não escolhe a cidade que nasce, mas pode escolher a cidade que morre. Talvez seja um pouco cedo afirmar que escolhi morrer aqui, mas com certeza nunca me arrependerei do tempo que vivi nesta cidade, que é cheia de oportunidades, para todos os setores, que está a apenas poucas horas do litoral e da serra, que possui cidades vizinhas bonitas e amigáveis. A impressão que tenho é que Porto Alegre nos oferece tudo.

Declarar seu amor por uma cidade não é algo fácil. Os críticos de plantão vão lembrar dos buracos nas ruas, de obras inacabadas, de violência ou seja lá qual for o argumento para invalidar essa paixão. Não vão conseguir. Amar a cidade é amar as pessoas em sua volta e, mais do que tudo, amar a vida. Eu amo Porto Alegre e não vai ser um poste sem luz ou um fim de tarde sem pôr do sol que vai mudar isso.

