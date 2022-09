Mundo Como era o mundo quando Elizabeth II virou rainha, aos 25 anos

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Elizabeth II assumiu o trono em 1952, mas só foi coroada um ano depois. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã de 6 de fevereiro de 1952, aos 25 anos de idade, Elizabeth Alexandra Mary se tornou a rainha Elizabeth II após o anúncio da morte do seu pai, o rei George VI. Na época, ela estava no Quênia, em uma viagem de férias acompanhada do príncipe Philip, morto aos 99 anos, em 2021.

A coroação da jovem rainha só aconteceu um ano depois, em junho de 1953, mas foi exatamente naquela manhã de fevereiro que a princesa “Lilibet”, como era carinhosamente chamada, se tornou rainha.

Nesses 70 anos, muita coisa aconteceu no mundo e Elizabeth II presenciou diversos acontecimentos históricos e socioculturais. Veja algumas curiosidades sobre como era o mundo na época que a rainha assumiu o trono do Reino Unido.

Presidentes

O presidente do Brasil era Getúlio Vargas, que assumiu o governo do País por meio do voto popular em 1951. A rainha não chegou a se reunir com Vargas, mas teve encontros com outros presidentes do Brasil, como os generais Costa e Silva, Ernesto Geisel e os presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma Rousseff.

Harry Truman era o presidente dos Estados Unidos na época. A rainha já havia se reunido com o americano antes, em 1951, quando ainda era princesa.

Nestas sete décadas, a ela conheceu todos os chefes do Executivo americano desse período, exceto Lyndon B. Johnson, como confirma o site da Associação Histórica da Casa Branca.

Primeiro-ministro

Winston Churchill era o primeiro-ministro britânico. Foi Churchill quem liderou a Grã-Bretanha na vitória da Segunda Guerra Mundial.

Depois de receber formalmente o pedido de demissão de Boris Johnson na última terça-feira (6), Liz Truss foi a 15ª pessoa a ocupar cargo de premiê durante o reinado de Elizabeth II.

Santo Padre

Antes do papa Francisco, a rainha Elizabeth se encontrou com quatro papas, começando com o papa Pio XII em 1951, um ano antes de se tornar monarca.

Segundo o site oficial da família real, depois que assumiu o trono, a rainha encontrou o papa João XXIII, em 1961, o papa João Paulo II, em 1980, 1982 e 2000, o papa Bento XVI, em 2010, e o papa Francisco, em 2014.

População mundial

Setenta anos atrás, em 1952, a população mundial era de 2,5 bilhões de pessoas, de acordo com a ONU. Este ano, em 15 de novembro de 2022, a população global deverá atingir 8 bilhões.

Expectativa de vida

Em 1950, segundo a Our Wolrd in Data, a expectativa de vida dos recém-nascidos era superior a 60 anos na Europa, América do Norte, Oceania, Japão e alguns países da América do Sul. No Brasil, a média estava em torno de 50 anos.

Hoje, segundo o governo do Reino Unido, a expectativa de vida estimada para os homens nascidos na Inglaterra é de 79,3 anos, enquanto para mulheres esse número chega a 83. No Brasil de hoje, a expectativa de vida masculina chega os 72, a feminina, 79.

Tecnologia

Desde que foi coroada, a monarca presenciou o surgimento de grandes avanços tecnológicos. Entre os itens históricos que revolucionaram a realidade da humanidade estão:

— o primeiro computador pessoal da IBM, em 1957;

— a calculadora de bolso, em 1970;

— o envio de e-mails, em 1971;

— o primeiro videogame, Odyssey, em 1972;

— o primeiro aparelho celular comercial, em 1984;

— a World Wide Web, em 1990;

— o DVD, mídia de armazenamento de dados que se popularizou como meio de reprodução de filmes, em 1995.

Divisão territorial

Nesses 70 anos de reinado da monarca, o mundo mudou bastante, incluindo as fronteiras territoriais dos países.

Uma das mais marcantes mudanças é o fato de que naquela época a União Soviética ainda existia. Em 1991, com o fim do bloco, surgiram a Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e Transcaucásia (composta por Geórgia, Azerbaijão e Armênia).

Outro exemplo é a Tchecoslováquia, que em 1952 ainda existia como um único país. Hoje, República Tcheca e Eslováquia fazem parte do novo mapa da Europa depois da divisão do país em 1993.

Outro destaque é que em 1949, a Alemanha também estava dividida em duas nações independentes: a República Federal da Alemanha (Bundesrepublik Deutschland), aliada às democracias ocidentais, e a República Democrática Alemã (Deutsche Demokratische Republik), aliada à União Soviética.

Futebol

Em 1952, a Seleção Brasileira de futebol não tinha nenhum título mundial. Só foi em 1958 que chegou o primeiro título do País, quando o evento foi sediado na Suécia.

Dois anos antes de a rainha assumir o trono do britânico, também aconteceu o famoso “Maracanaço”, a partida histórica da Copa de 1950 entre Brasil e Uruguai terminada com a vitória dos vizinhos por 2 a 1.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo