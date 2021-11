Flávio Pereira Como fica a pré-candidatura de Romildo Bolzan ao governo gaúcho?

Por Flavio Pereira | 23 de novembro de 2021

Deputado Pompeo de Mattos, presidente do PDT, e Romildo Bolzan Junior, presidente do Grêmio. (Foto: Reprodução)

Lançado como um trunfo do PDT para a disputa do governo do Rio Grande do Sul em 2022, o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan Junior enfrenta agora uma rejeição muito forte, resultado da associação da sua imagem, que o eleitor faz com o mau desempenho do clube no campeonato brasileiro, onde está sob ameaça de rebaixamento à série B. Romildo, porém, nunca admitiu publicamente a pré-candidatura. O presidente do PDT gaúcho, deputado federal Pompeo de Mattos telefonou para o colunista, e deixou clara a atual situação da pré-candidatura de Romildo. Segundo ele, “reconhecemos o momento de dificuldade, mas deixamos nas mãos do Romildo. Ele vai nos dizer se aceita ou não concorrer ao governo do Estado. Esta resposta precisa vir antes do final de dezembro”. Pompeo afirma que “ainda não pensamos em plano B, mas já fomos procurados pelo ex-deputado Beto Albuquerque, sobre uma possível aliança com o PSB”. Para o dirigente do PDT, “precisamos ter em conta porém, que cada passo que dermos aqui no Rio Grande do Sul, precisará estar sintonizado com o projeto nacional do Ciro Gomes para a disputa presidencial em 2022”.

Bolsonaro sobre o tal “Poder Moderador do STF”: “Coisa idiota”

O presidente Jair Bolsonaro referiu-se ontem pela primeira vez, à declaração do ministro do STF Dias Toffoli, feita no Simpósio de Direito realizado em Portugal, quando afirmou que o Supremo já governa os demais poderes no Brasil, sob a forma de Poder Moderador. Bolsonaro, na verdade, não quis comentar o mérito da estapafúrdia declaração de Toffoli: “Tem certas coisas que são tão idiotas, que não dá nem para discutir. Eu não vou começar a bater boca com ninguém sobre esse assunto. Coisa idiota, idiota”.

Homenagem a Pedro Simon e à 42ª legislatura

Foi impecável a homenagem prestada ontem ao Senador Pedro Simon, e aos demais integrantes da 42ª legislatura, que, no período de 1967 a 1971, manteve em funcionamento a Assembleia Legislativa gaúcha durante a vigência do Ato Institucional n°5. A iniciativa do deputado Gabriel Souza, presidente da Assembleia Legislativa, atendeu requerimento do líder do MDB, deputado Tiago Simon. Uma placa alusiva à homenagem foi descerrada no primeiro andar do legislativo gaúcho.

Cherini: PL terá aliança as vagas de vice-governador e Senador

O presidente do PL gaúcho disse ontem à noite ao colunista, que “as urnas vão decidir quem será o candidato eleito em 2022” descartando a possibilidade de um acordo prévio do seu partido, baseado em pesquisas. Cherini disse que o PL espera receber a filiação do presidente Jair Bolsonaro e do ministro do Trabalho Onyx Lorenzoni, a quem ofereceu a pré-candidatura ao governo do Estado. Ele descarta qualquer acordo que leve em conta o resultado de pesquisas eleitorais antes das convenções. “Teremos nossos candidatos a governador, e vamos oferecer a vice e Senado para aliados de outros partidos”, garante.

Ações do TCE garantiram economia de R$ 175 milhões

Levantamento realizado pela Direção de Controle e Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado mostra que, de abril a setembro de 2021, as ações de fiscalização geraram benefícios aos órgãos fiscalizados estimados em R$ 175.165.milhões.

