Colunistas Onyx confirma: “Sou pré-candidato ao Piratini, e seria uma honra ter a deputada Silvana Covatti como vice”

Por Flavio Pereira | 22 de novembro de 2021

Onyx confirmou pré-candidatura e renovou convite à deputada Silvana Covatti. (Foto: Divulgação)

O ministro do Trabalho e Previdência Social, Onyx Lorenzoni, anunciou que “definitivamente sou pré-candidato ao Governo do Rio Grande do Sul, e seria uma honra ter como candidata a vice, a deputada Silvana Covatti (atual Secretária da Agricultura e Abastecimento do RS), que representa um partido pelo qual tenho muito respeito”. Onyx telefonou para o colunista neste domingo, desfez qualquer dúvida sobre sua disposição de concorrer ao Piratini em 2022, e definiu o cronograma que vai cumprir como pré-candidato. Segundo ele, até o final de dezembro acerta os detalhes da pré-candidatura, conversa com o presidente Jair Bolsonaro, e ao lado dos dirigentes do PL, pretende buscar aliados para esse projeto. Ele lamenta a possibilidade do campo político ao qual pertence caminhar dividido para a eleição de 2022, diante da candidatura do senador Luis Carlos Heinze. Mas afirmou que “eu sou pré-candidato, esse é o meu projeto e, se Deus quiser serei candidato, e deixarei que o eleitor decida”.

Luis Carlos Heinze: “Nunca perdi eleição”

O senador Luis Carlos Heinze (PP) afirmou que “nunca perdi uma eleição”, ao recordar sua eleição para prefeito de São Borja (1992) e cinco eleições para deputado federal. Como pré-candidato do PP ao governo do Estado, Heinze cumpriu no final de semana mais um roteiro do ciclo de debates “Pra Fazer Acontecer”, em Ijuí e Santa Maria. Em Santa Maria, participou também do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio, coordenada pela vereadora Roberta Leitão. O senador afirmou que “é importante sempre lembrar de quem coloca comida na mesa de todos os brasileiros. Se o campo não planta ,a cidade não come”. Embora o site oficial do PP gaúcho não venha publicando nenhuma informação sobre o ciclo de debates regionais, o senador Heinze tem divulgado em suas redes sociais todos os detalhes destas reuniões, que recolhem sugestões de lideranças regionais para a formulação do seu programa de governo.

Homenagem a Pedro Simon: ” Concerto da Democracia”

Nesta segunda-feira, dia 22 de novembro, às 18h, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, deputado Gabriel Souza, e o deputado estadual Tiago Simon prestam homenagem especial ao ex-senador Pedro Simon e a toda a 42ª Legislatura da Casa (1967-1971) com o Concerto da Democracia. Com apresentação da Ospa, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, o evento ocorrerá no Teatro Dante Barone. Integra a programação o descerramento da placa em homenagem aos deputados deste período.

Ana Amélia confirma saída do PP

Ex-senadora pelo Partido Progressista, a jornalista Ana Amélia Lemos conversou com o colunista no sábado, e confirmou que está deixando o PP. Ana Amélia foi bastante clara: “como o senador Heinze se lançou candidato ao governo, precisa da vaga ao Senado para oferecer a um eventual partido aliado. Dessa forma, não tenho espaço e nem o PP tem interesse na minha permanência na legenda. Estou examinando os convites recebidos do PSD, Republicanos, União Brasil, PSDB e sondagens. Não tenho pressa para tomar essa decisão”.

Eleição caótica racha o PSDB

Depois de pagar R$ 1,25 milhão, para uso do aplicativo para votação eletrônica, o PSDB não conseguiu finalizar um caótico processo de eleição interna, com instabilidade no sistema desde o início da votação. Chegou-se a cogitar o uso de cédula de papel. Em nota, o partido disse que o aplicativo “não comportou a demanda dos votantes das prévias”, que os votos registrados neste domingo estão preservados e que a data de retomada da votação ainda será definida. O PSDB, qualquer que seja o desfecho da prévia, ficou rachado entre as candidaturas de Eduardo Leite e João Doria. Se nenhum dos três candidatos – o ex-governador do Amazonas Arthur Virgílio também disputa a indicação – obtiver maioria absoluta, haverá segundo turno dia 28 de novembro.

