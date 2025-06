Mundo Como funciona a maior base norte-americana no Oriente Médio, atacada pelo Irã nessa segunda-feira

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Caças americanos do modelo F-22 aterrissam na Base Aérea de Al Udeid. (Foto: Força Aérea dos EUA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Irã anunciou nessa segunda-feira (23) que atacou as forças americanas estacionadas na base aérea de al-Udeid, no Catar – a maior instalação militar dos Estados Unidos no Oriente Médio, que funciona como quartel-general avançado do Comando Central dos EUA (CENTCOM, na sigla em inglês). A informação foi transmitida pela televisão estatal da República Islâmica ao som de música marcial, com uma legenda na tela descrevendo a ação como “uma resposta poderosa e bem-sucedida das Forças Armadas do Irã à agressão” de Washington.

Os militares americanos utilizam al-Udeid desde os dias seguintes aos ataques de 11 de setembro, quando posicionaram aviões ali para atacar o Talibã e a al-Qaeda no Afeganistão. Dois anos depois, al-Udeid tornou-se o principal centro de operações aéreas dos EUA na região. Atualmente, cerca de dez mil funcionários, entre militares e civis, são responsáveis pelo funcionamento do local, que permanece em estado de alerta há dias, em antecipação a retaliações do governo iraniano.

Comandantes americanos utilizaram o local para coordenar uma ampla variedade de missões durante as guerras no Iraque e no Afeganistão, bem como ataques contra o grupo Estado Islâmico na Síria. A Força Aérea americana deslocou várias aeronaves para lá, desde caças avançados e bombardeiros de longo alcance até drones, aviões de transporte e aviões-tanque de reabastecimento em voo.

A base também se tornou o ponto central de evacuação para dezenas de milhares de afegãos e americanos que fugiram do Afeganistão em 2021, quando os militares americanos deixaram o país.

Entenda o ataque

A ameaça contra al-Udeid vinha sendo monitorada desde o meio-dia dessa segunda-feira, segundo relato de um diplomata à agência Reuters. Um alto funcionário da Casa Branca também afirmou à Bloomberg que Washington acompanhava de perto o que até então era tido como “ameaças potenciais”. Imagens de satélite divulgadas pelo site Business Insider mostram que os EUA já tinham retirado a maior parte de suas aeronaves estacionadas fora de hangares na base nos últimos dias.

Mais cedo, o Catar havia anunciado a suspensão temporária do tráfego em seu espaço aéreo “para garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes”, segundo comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores do país. O Departamento de Estado americano também havia orientado os cidadãos dos EUA presentes no Catar a permanecerem em locais seguros “por extrema precaução”.

Não houve registros de vítimas após os ataques do Irã à base aérea dos EUA. A informação foi confirmada por duas autoridades dos EUA à agência Reuters. Segundo as fontes, os ataques iranianos foram com mísseis de curto e médio alcances. Além disso, disseram que nenhuma outra base militar americana foi atacada além da base aérea al-Udeid. As informações são do jornal O Globo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/como-funciona-a-maior-base-norte-americana-no-oriente-medio-atacada-pelo-ira-nessa-segunda-feira/

Como funciona a maior base norte-americana no Oriente Médio, atacada pelo Irã nessa segunda-feira

2025-06-23