Mundo Base norte-americana alvo de mísseis do Irã é a maior dos Estados Unidos no Oriente Médio

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2025

A ofensiva iraniana aconteceu em retaliação aos bombardeios americanos contra instalações ligadas ao seu programa nuclear nos últimos dias. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mísseis foram vistos no céu de Doha, capital do Catar, nessa segunda-feira (23), após o Irã anunciar que atacou bases militares dos Estados Unidos no país e no Iraque. A ofensiva iraniana aconteceu em retaliação aos bombardeios americanos contra instalações ligadas ao seu programa nuclear nos últimos dias.

A base de Al Udeid, um dos alvos do ataque, fica no Catar e é a maior base dos Estados Unidos na região, abrigando mais de 10 mil soldados. Segundo uma autoridade israelense, seis mísseis foram lançados neste ataque. O Catar afirma que o ataque não deixou vítimas.

Uma agência de notícias iraniana informou que os ataques a bases americanas no Catar e no Iraque fazem parte de uma operação militar chamada de “Anunciação da Vitória”. O espaço aéreo do Catar e do Emirados Árabes Unidos se encontrava fechado.

Os Estados Unidos contam com considerável força militar no Oriente Médio. São tropas em mais de uma dezena de países e navios destacados para as águas da região.

Estas bases abrigam atualmente cerca de 40 mil pessoas, entre militares e civis, sem falar nos sistemas de defesa aérea, aviões de combate e navios de guerra.

Depois do ataque dos Estados Unidos a três instalações nucleares no Irã, as bases americanas no Oriente Médio passaram a ser alvos em potencial das represálias iranianas.

A agência estatal iraniana Tasnim afirmou que a Guarda Revolucionária do Irã (IRGC, nas siglas em inglês) lançou mísseis contra bases americanas no Catar e no Iraque nessa segunda-feira (23).

A presença dos Estados Unidos na região chegou a somar mais de 160 mil soldados, durante as guerras do Iraque (2003-2011) e do Afeganistão (2001-2021). Ela foi reforçada no ano passado, devido às tensões entre Israel e o Irã e para responder aos contínuos ataques dos houthis do Iêmen aos navios comerciais e militares no mar Vermelho.

Mas, nos últimos dias, antecipando os ataques e para proteger seu pessoal no caso de uma resposta de Teerã em larga escala, os Estados Unidos solicitaram a saída voluntária dos dependentes de militares das suas bases regionais.

Ao todo, os Estados Unidos mantêm instalações militares em pelo menos 19 locais na região. Mas muitos analistas regionais consideram 10 deles como permanentes: Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Israel, Jordânia, Kuwait e Síria.

Segundo o Conselho de Relações Exteriores (um instituto independente de pesquisas), o exército americano também emprega grandes bases no Djibouti e na Turquia. Elas fazem parte de outros comandos regionais, mas prestam frequentemente contribuições significativas para as operações americanas no Oriente Médio.

As bases dos Estados Unidos na região estão sob o Comando Central do Exército americano (Centcom, na sigla em inglês).

