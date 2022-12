Apostas Como ganhar no Poker: dicas e truques

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

Aprenda como melhorar no jogo e começar a conquistar suas vitórias

Mundialmente famoso, o icônico jogo de apostas está repleto de estratégias, técnicas e exige muito treino e experiência para ser dominado. Começar a vencer partidas não acontece da noite pro dia e requer consistência e dedicação. Neste texto vamos te dar algumas dicas para melhorar seu desempenho e como ganhar no Poker.

A seguir vão 8 dicas para correr atrás das vitórias. Após a leitura, você pode colocar em prática o que aprendeu jogando no casino Betfair.

Estude e aprimore seu jogo sempre

Existe uma vasta literatura sobre Poker. Centenas de estratégias, métodos, e até mesmo técnicas psicológicas para melhorar o seu blefe ou reconhecer o do adversário. Nos dias de hoje, com a internet sendo parte tão presente da nossa vida, grande parte dessas informações está ao alcance dos seus dedos. Vá atrás!

Assim como jogar xadrez, futebol ou tocar um instrumento, para ganhar no Poker é necessário entender cada vez mais sobre ele. Vídeos, podcasts, livros. Se você quer ser um grande jogador, consuma tudo o que puder. Se exponha a novas perspectivas e faça disso um hábito.

Veja o que faz sentido para você e aprimore seu estilo de jogo com conhecimento.

Teoria não é nada sem prática

É essencial aprender através dos mais diversos conteúdos, mas nada substitui a prática. Novamente usando o exemplo musical: você pode ler o quanto quiser sobre como tocar piano, porém para realmente aprender você precisa se sentar na frente de um e praticar. Com o Poker é a mesma coisa!

Colocar em prática os aprendizados é o que faz um bom jogador. Testar técnicas, se habituar com estratégias e se familiarizar com quando usar e extrair o melhor de cada uma são coisas que vem com o treino. Por isso, se você quiser evoluir, jogue bastante e com consistência.

Desenvolva seu estilo

Grandes esportistas e artistas geralmente tem uma coisa em comum: uma assinatura. Tente desenvolver a sua para ganhar no Poker. É sempre bom ser exposto ao maior número de estilos de jogo possível, mas extraia o que mais faz sentido para cada um deles e crie o seu próprio. Isso fará de você mais confiante e afiado na hora de jogar.

Concentração total

Dizem que ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando achamos que estamos conseguindo isso, na verdade o que estamos fazendo é alternar rapidamente entre duas tarefas. Não faça isso quando estiver jogando Poker.

Isso é uma dica especialmente válida para os jogadores online. É normal nos distrairmos com diversas coisas quando estamos em casa na frente do computador. Porém, se você realmente quer subir degraus como jogador de Poker, tire o momento das partidas para se concentrar totalmente. Só assim você vai extrair o melhor possível delas.

Estude seu próprio jogo

Perdeu? Bobeou em algum momento durante uma partida? Sim, pode ser frustrante… mas aprenda com seus erros. Tente perceber padrões no seu jogo que estejam te prejudicando e trabalhe para mudá-los. Um misto de autocrítica e humildade é essencial para crescer e entender como ganhar no Poker maximizando suas qualidades e superando as falhas.

Seja um pouco psicólogo

Preste muita atenção nos seus adversários! Procure entender o jogo deles e desvendar suas estratégias. Observe as menores reações e decisões para compreender o que se passa na cabeça deles. Saber fazer uma boa leitura dos seus oponentes te coloca a frente deles na partida.

Tenha calma

Não se afobe. Poker às vezes é como pescar, o momento certo pode demorar a vir, mas quando acontecer não se pode deixar a oportunidade passar. Por isso não jogue todas as mãos, tenha critérios claros e estude e pratique bastante para entender quando é hora de arriscar, quando é hora de blefar, mas também quando ser cauteloso.

Essa dica também vale para mãos boas! Respire e não deixe a empolgação tomar conta. Se você começar a ser extremamente agressivo de repente, pode ficar claro para os outros jogadores que você está bem na rodada e espantar os adversários, desperdiçando assim uma oportunidade de ouro.

Seja persistente

Ficar bom no Poker leva tempo. Portanto, caso deseje se tornar um grande jogador, insista. Mas aí vale um alerta: seja responsável financeiramente. Comece apostando pouco até pegar o jeito e ganhar confiança. Sempre pode haver um momento de sorte, mas, no começo, as perdas são a regra, por isso tome cuidado com o quanto vai apostar.

Não há uma cartilha de como ganhar no Poker. Essas são regras valiosas que podem te ajudar a avançar em como achar esse caminho, mas tenha em mente que cada um tem o seu. Com muita prática e dedicação, você pode encontrar o seu próprio!

